Video/ Genoa Cagliari (1-0) highlights e gol. Sesto KO di fila per i sardi in Serie A

VIDEO GENOA CAGLIARI (1-0): LA PARTITA AL MARASSI

Nella 19^ giornata della Serie A il Grifone vince ancora tra le mura di casa, superando col risultato di 1-0 un Cagliari sempre più in crisi in questo 2021. Come si vede nel video di Genoa Cagliari, la formazione di Ballardini rialza la testa e finalmente riemerge dalla zona rossa della classifica, condannando nel contempo i sardi, sempre più in difficoltà. Andando ora ad esaminare le azioni salienti del match, va detto che al via è subito sorpasso dei liguri con il bel gol di Destro su assist di Strootman, che arriva entro i primi dieci minuti di gioco. La rete gela gli avversari che si allungano troppo e lasciano che siano i padroni di casa a fare il bello e il cattivo tempo. A metà della prima frazione però il Cagliari torna a farsi avanti con maggior coraggio: Pedro, Zappa, Nainggolan e Simeone mettono in serissima difficile la difesa del Genoa, che vive davvero un bruttissimo momento prima dell’intervallo. Al 43’ poi la chance fallita da Shomurodov, che spreca malamente una bella occasione per il bis del grifone. Nel secondo tempo la musica non cambia: il Cagliari si fa subito sotto, mentre il Genoa si chiude nella speranza di difendere il vantaggio conseguito nei primi minuti della partita. Dopo i primi cambi, il ritmo si alza: il club sardo si fa sempre più feroce, ma le tante imprecisioni dai rossoblu vanificano il tutto. Nel finale è decisivo l’intervento di Cragno su Zappacosta, ultima emozione in campo al Marassi. Al triplice fischio finale è dunque terzo risultato utile di fila per il Genoa e sesto KO per la squadra di Di Francesco in Serie A.

IL TABELLINO

GENOA CAGLIARI 1-0 (1-0 PT)

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (62′ Behrami), Badelj, Zajc (77′ Pjaca), Czyborra (56′ Onguene); Shomurodov (77′ Melegoni), Destro (62′ Pandev). A disposizione: Paleari, Marchetti, Bani, Ghiglione, Goldaniga. Allenatore: Ballardini

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan (70′ Sottil); Nainggolan (85′ Pereiro), Joao Pedro; Simeone (70′ Cerri).

A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Calabresi, Walukiewicz, Caligara, Oliva, Pavoletti, Tramoni. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 10′ Destro (G)

Ammoniti: Destro (G), Nandez, Zappa (C)