Video/ Genoa Cittadella (0-1) gol e highlights: titoli di coda per Blessin? (Serie B)

VIDEO GENOA CITTADELLA (0-1): COLPO PER I VENETI!

L’avventura di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda. La sconfitta contro il Cittadella dovrebbe condannare l’allenatore tedesco all’esonero, è passato troppo tempo dall’ultima vittoria che risale allo scorso 22 ottobre sul campo della Ternana, da allora solo 2 pareggi e ben 3 sconfitte nelle ultime 5 gare, un bottino che forse potrebbe andar bene a chi vuole salvarsi all’ultima giornata, non per chi punta a tornare subito in Serie A. Si fanno già i primi nomi, sfumato Andreazzoli chiamato a sostituire il silurato Lucarelli sulla panchina delle Fere, ora in pole position ci sono Bjelica e Semplici ma non sono escluse sorprese. Di certo bisogna darsi una mossa, Frosinone e Reggina sono in fuga e dal terzo posto in giù la classifica è cortissima, in appena quattro punti sono racchiuse addirittura undici squadre – Bari, Parma, Genoa e Brescia 23; Ternana e Südtirol 22; Ascoli 21; Modena 20; Pisa, Cagliari e Cittadella 19. Mai come quest’anno la zona play-off è stata così affollata.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: la Reggina a -2 dal Frosinone!

Il primo tempo illude i grifoni che vanno vicini al gol con Aramu e Strootman, entrambi fermati da Kastrati che abbassa la saracinesca e salva il risultato, con il passare dei minuti la compagine veneta prende coraggio e alza il baricentro affacciandosi timidamente dalle parti di Semper – che nelle gerarchie ha decisamente scavalcato Martínez Riera, sempre titolare a inizio campionato. Lentamente ma inesorabilmente si spegne il Genoa che non riesce più a creare pericoli nell’area di rigore del Cittadella. Nel secondo tempo Gorini azzecca i cambi, entra Danzi che al primo pallone toccato confeziona l’assist per Antonucci. L’attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma gonfia la rete sul filo del fuorigioco e ammutolisce il Ferraris, solamente sullo 0-1 i padroni di casa si svegliano con Gudmundsson che semina i difensori avversari ma sbaglia tutto sul più bello tirando uno straccio bagnato addosso a Kastrati. In contropiede Tounkara manca clamorosamente l’appuntamento con il raddoppio, si tratta comunque di un errore che non inficerà minimamente sul risultato finale, poiché sia Coda che Yalcin non riescono a salvare i grifoni liguri dal secondo KO di fila. Se fossimo in Blessin cominceremmo già a preparare le valigie…

Diretta/ Benevento Palermo (risultato finale 0-1): colpo esterno rosanero!

VIDEO GENOA CITTADELLA 0-1, IL TABELLINO

GENOA-CITTADELLA 0-1 (0-0)

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani (71’ Ilsanker), Dragusin, Sabelli (87’ Sturaro); Frendrup (71’ Jagiello), Strootman; Aramu, Gudmundsson, Portanova (58’ Yalcin); Puscas (58’ Coda). All. Alexander Blessin.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Cassandro; Carriero (62’ Danzi), Pavan, Branca (86’ Embalo); Lores Varela (72’ Frare); Antonucci (86’ Mazzocco), Magrassi (62’ Tounkara). All. Edoardo Gorini.

ARBITRO: Luca Pairetto (Sez. di Nichelino).

AMMONITI: 33’ Magrassi (C), 41’ Bani (G), 68’ Hefti (G), 75’ Yalcin (G), 84’ Danzi (C).

DIRETTA/ Brescia Reggina (risultato finale 0-2): gli amaranto a -3 dalla capolista

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 62’ Antonucci (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GENOA CITTADELLA











© RIPRODUZIONE RISERVATA