Video/ Genoa-Fiorentina (2-1): gol e highlights, altro KO per i viola di Montella

Riassumiamo quanto accaduto al Ferraris con il video dei gol e degli highlights di Genoa-Fiorentina 2-1. Dopo lo spettacolare 3-3 in casa della Roma, la squadra di Andreazzoli conferma di saper giocare a calcio e conquista la prima vittoria in campionato con una prestazione convincente, a tratti entusiasmante. I viola di Montella, al di là della buona volontà e della capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo, dimostrano di avere parecchi limiti in difesa, limiti che del resto erano brutalmente emersi una settimana fa nella sfida con il Napoli. Inizio troppo morbido dei gigliati che concedono parecchi metri di campo ai grifoni che prima colpiscono il palo con Romero e poi trovano la via del gol con Cristian Zapata, l’ex-difensore del Milan sblocca la contesa e costringe gli avversari a uscire allo scoperto. Non si ricordano comunque interventi importanti da parte di Radu mentre dall’altra parte Dragowski deve rimboccarsi le maniche e metterci i guantoni per tenere a galla la Fiorentina. Nel secondo tempo il Genoa prova a chiudere i conti, si capisce chiaramente che per Pinamonti non è serata mentre l’ivoriano Kouamé segna per la seconda domenica di fila firmando il raddoppio – con un controllo di palla fuori dall’ordinario – che non sembra lasciare scampo agli ospiti. Nel frattempo Montella si affida a Ribery che assieme a Dalbert si procura il rigore trasformato da Pulgar, in questa maniera la Fiorentina torna in partita e nel recupero va a un passo dal pari con Chiesa che timbra il legno a portiere battuto. Nonostante il brivido finale la compagine ligure si aggiudica tutta la posta in palio, quella toscana resta inchiodata al palo, una falsa partenza per la gestione Commisso che probabilmente immaginava uno scenario di gran lunga migliore dopo i primi due turni.

VIDEO GENOA-FIORENTINA 2-1, LE DICHIARAZIONI

Le parole di un amareggiato Vincenzo Montella: “La squadra ha giocato bene nei primi 20 minuti con delle buone trame, alle prime avversità ci siamo smarriti e anche nella ripresa c’è stato un lungo black-out dove il Genoa ha legittimato il successo. Alla fine potevamo pure pareggiarla perché abbiamo chiuso in crescendo giocando con veemenza e cattiveria, dobbiamo assolutamente migliorare la gestione complessiva nei novanta minuti dove siamo troppo discontinui. Non so se si tratta di mancanza di personalità, di certo la nostra è una squadra molto giovane, gli alti e bassi ci possono stare e bisogna mettere in conto qualche uscita a vuoto. Dobbiamo mantenere il clima spensierato e senza troppe pressioni ma prima o poi dovremo portare a casa i risultati, ce lo chiedono il presidente, i dirigenti e i nostri tifosi”. Il tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli, fatica a contenere la gioia: ouame.

GENOA FIORENTINA, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

© RIPRODUZIONE RISERVATA