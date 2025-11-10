Video Genoa Fiorentina gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 9 novembre

VIDEO GENOA FIORENTINA, DE ROSSI SFIORA IL COLPACCIO!

Equilibrio è la parola d’ordine del primo tempo di Genoa Fiorentina, entrambe le squadre hanno cambiato allenatore e questa partita però non permette sconti. Muso duro e coltello tra i denti per cercare tre punti che sarebbero fondamentali sia da una parte che dell’altra, visto che per il grifone significherebbe uscire dalla zona retrocessione mentre per la viola sarebbe un’iniezione di fiducia non da poco. Il Genoa parte forte e trova subito il vantaggio con Ostigard, che sfrutta alla perfezione una punizione battuta da Aaron Martin e di testa insacca all’angolino.

La Fiorentina reagisce con pazienza e qualità, costruendo trame avvolgenti fino al pareggio di Gudmundsson, bravo a colpire con precisione dal limite. Nel finale Leali salva i rossoblù su una conclusione potente di Mandragora, mantenendo il risultato sull’1-1 dopo un primo tempo equilibrato e ricco di intensità. Questo però ci porta ad introdurre una seconda frazione di gioco dove la protagonista sarà la squadra ospite, poiché come già annunciato alla fine della prima frazione sono stati i ragazzi di Vanoli a fare la differenza.

VIDEO GENOA FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Secondo tempo spettacolare e ricco di colpi di scena al “Ferraris”, con Genoa e Fiorentina che chiudono sul 2-2 dopo quarantacinque minuti di altissimo ritmo. Gli ospiti partono forte e trovano subito il vantaggio con Roberto Piccoli, servito alla perfezione da Sohm: l’attaccante viola entra in area e conclude con freddezza all’angolino, battendo Leali.

Il Genoa reagisce immediatamente e conquista un rigore, ma Lorenzo Colombo, dal dischetto, spara alto sopra la traversa. L’errore non abbatte i rossoblù, che spinti dal pubblico alzano il baricentro e iniziano a premere con continuità, trovando spazi soprattutto sulle corsie laterali.

La Fiorentina arretra troppo e si limita a gestire, subendo l’intensità del Grifone. Nel finale, dopo diverse occasioni mancate, arriva il meritato pareggio: Colombo si riscatta controllando un cross basso in area e calciando di sinistro all’angolino, battendo Terracciano. Gli ultimi minuti sono un continuo botta e risposta, con entrambe le squadre vicine al gol vittoria, ma la partita si chiude con un pareggio giusto per quanto visto in campo.