VIDEO/ Genoa Fiorentina (risultato 1-4) gol e highlights. Esordio col botto per Italiano (Serie A)

VIDEO GENOA FIORENTINA (1-4): VIOLA SHOW!

Gran vittoria per la Fiorentina, esordio shock per il Genoa al ritorno in Serie A. La Fiorentina parte a gran velocità nel match contro il Genoa allo stadio Marassi, prendendo il comando già al 4′ con Biraghi. Il terzino viola sfugge sulla sinistra, elude Biraschi con un dribbling e infila il pallone sotto l’incrocio, fuori dalla portata di Martinez. Al 12′ la Fiorentina raddoppia: una potente conclusione di Nico Gonzalez viene deviata sul palo da Martinez, ma Bonaventura è lesto a ribadire in rete sul tap-in. Gonzalez e Nzola continuano a premere sull’acceleratore, mettendo in difficoltà il Genoa che fatica a rispondere.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA/ Quote, Dybala e Pellegrini sono out (Serie A, 20 agosto 2023)

Al 21′, Retegui viene sanzionato con il primo cartellino giallo del match per un intervento in ritardo su Milenkovic. Il 33′ vede anche Bonaventura finire nel libro degli ammoniti per un fallo su Frendrup. Il Genoa lotta per riorganizzarsi, ma al 40′ un errore di Dragusin apre la strada a Nzola che si invola in contropiede. Un cross preciso di Biraghi trova poi Nico Gonzalez in area pronto a colpire di testa, siglando la terza rete della Fiorentina. Con 3′ di recupero, la prima frazione di gioco si conclude con la squadra viola ancora in avanti e il Genoa evidentemente sorpreso dall’inizio travolgente.

Video/ Empoli Verona (0-1) gol e highlights: Bonazzoli nella ripresa condanna i toscani (19 agosto 2023)

VIDEO GENOA FIORENTINA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa, la Fiorentina mantiene il controllo della partita. All’11′, Bonaventura mette un cross perfetto per Mandragora, che segna di testa il quarto gol. Il Genoa riesce però ad accorciare le distanze al 14′ grazie a Biraschi imbeccato da Frendrup, cogliendo la difesa viola impreparata. Il Genoa reagisce con un quadruplo cambio, cercando di cambiare le sorti del match, ma la Fiorentina resta pericolosa. Al 20′, Brekalo sfiora il bersaglio con un tiro rasoterra. La partita si chiude senza grandi sussulti, ma entrambe le squadre continuano a giocare apertamente fino al fischio finale. Nel finale di partita, Terracciano respinge un colpo di testa di Retegui al 39′, evitando ulteriori gol del Genoa. Thorsby e Gudmundsson tentano invano di segnare nel recupero. La partita termina 1-4 a favore della Fiorentina, che realizza un inizio di stagione straordinario.

Risultati Serie A, classifica/ Fiorentina boom, Inter ok! Diretta gol live score 1^ giornata 19 agosto 2023

VIDEO GENOA FIORENTINA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Alberto Gilardino il Genoa deve archiviare rapidamente la brutta partenza: “Credo che dalle sconfitte bisogna imparare e sia determinante. Stasera credo che abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la Serie A. Abbiamo affrontato una squadra forte, come avevo detto anche ieri, una tra le prime 6/7 del campionato. Sicuramente non è stato un inizio positivo perché andare sotto di due gol non è mai semplice, soprattutto contro squadre con giocatori di talento e qualità che creano superiorità numerica sugli esterni. Non è mai semplice. Allo stesso tempo devo dire bravi ai ragazzi perché hanno dato tutto. In questo momento abbiamo questo, ma sappiamo tutti che dobbiamo fare di più, io in primis, per cercare di trovare le soluzioni migliori a livello tattico e un’identità forte. Non è un alibi, non è semplice. Alcuni ragazzi sono arrivati nelle ultime settimane e non li ho avuti disponibili e spero di averli il più presto possibile. Da stasera si capisce che dobbiamo fare un altro tipo di campionato e che questa è la realtà”.

Vincenzo Italiano non poteva sperare in un avvio migliore per la sua Fiorentina: “Ha fatto la differenza essere concreti. Una squadra quando arriva in area deve essere matura di avere l’istinto killer che in avanti ti fa vincere le partite. Bravissimi nelle prime tre-quattro conclusioni per fare gol e indirizzare una gara che tutti temevamo. Siamo stati bravi ad approcciarla, è chiaro che non abbiamo gente non al 100%, abbiamo gente nuova da integrare il prima possibile. Abbiamo dubbi, e continuiamo ad averla, ma i ragazzi hanno dimostrato di essere cresciuti. La Fiorentina deve sfruttare i due anni di lavoro. E’ la nostra base e quello ci deve permettere di inserire velocemente giocatori che abbiamo voluto e che possono farci fare un salto di qualità importante. Dobbiamo cercare di sfruttare questo: i due anni, il percorso dello scorso anno che ci deve far capire che dobbiamo approcciare le gare, come oggi, senza timore. E sono convinto che il percorso dell’anno scorso ci ha lasciato tanto“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GENOA FIORENTINA

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Italia Spagna (1-2) gol e higlights: Furie Rosse in finale di Nations League (16 giugno 2023)VIDEO/ Fiorentina West Ham (1-2) gol e highlights: beffa per i viola (7 giugno 2023)VIDEO/ Bari Sudtirol (1-0) gol e highlights. Festa pugliese in 10 (2 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA