Video/ Genoa Frosinone (1-0) gol e highlights: Gudmundsson decide! (Serie B)

VIDEO GENOA FROSINONE (1-0): VITTORIA IMPORTANTE!

Genoa Frosinone, squadra di casa che non sta vivendo un bel periodo e che cerca in questa gara una sorta di rivalsa e un balzo anche in zona playoffs. Mentre il Frosinone si gode la prima posizione gioca con l’intenzione di rimanere salda e ancorata al primo posto.

Aramu apre le danze cercando un tiro da fuori area a giro, il tiro però finisce lontano dai pali del portiere che vede la palla attraversare l’area solamente con lo sguardo. L’idea di Mettere Insigne dal primo minuti invece non da i risultati sperati, troppi palloni persi infatti dal giocatore napoletano che anche sottoporta non riesce a esprimersi, zero tiri tentati fin’ora.

Squadra di casa che può festeggiare insieme al proprio pubblico grazie alla rete di Gudmundsson. Il gol nasce su un calcio d’angolo battuto dall’ex Venezia Aramu che mette in mezzo, spizzata di un giocatore e Bani la mette da pochi passi. Un goal non bellissimo ma sicuramente funzionale al risultato. Ora sono i primi in classifica a dover rimontare.

Dopo il goal i padroni di casa si sono messi abbastanza dietro con l’idea di attendere e sfruttare le ripartenze, il Frosinone infatti alza il ritmo ma in questo modo aumenta anche gli spazi concessi dalla squadra laziale.

VIDEO GENOA FROSINONE: IL SECONDO TEMPO

Genoa Frosinone, una partita che si sta rivelando una partita intensa e nervosa e fioccano i cartellini gialli! L’idea della squadra ospite infatti è di alzare i ritmi costringendo i liguri a rimanere nella propria aerea di rigore, l’approccio sta funzionando ma i primi in classifica fanno fatica a trovare la via del goal.

Paradossalmente infatti è il Genoa a tirare di più in porta con il suo giocatore più forte: Aramu, che cerca in tutti i modi di insaccare con il suo destro a giro che tanto gli ha portato bene nella stagione passata. Questo non basta però per raddoppiare, ma c’è ancora una vita da giocare!

Genoa Frosinone termina con un risultato a sorpresa se prendiamo solamente il livello dei giocatori in campo, ma la realtà è che il Genoa nonostante non avesse una squadra forte quanto il Frosinone, e che quindi non riesce a palleggiare come la squadra laziale, ha comunque espresso un buon calcio difensivo che è riusicto ad esaltare i giocatori veloci e tecnici come Aramu, che insieme a Bani che ha segnato il goal della vittoria, si merita il premio di miglior giocatore.

Passo falso quello del Frosinone che lascia stupiti, forse sono arrivati alla fine di Dicembre con già con la testa alle vacanze, adesso bisognerà fare attenzione e recuperare i punti persi, mentre il Genoa scavalca il Bari al terzo posto.

VIDEO GENOA FROSINONE: IL TABELLINO

GENOA FROSINONE 1-0

GENOA (4-3-3): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello (28’ st Sturaro), Strootman, Frendrup; Aramu (49’ st Ilsanker), Coda (28’ st Puscas), Gudmundsson (46’ st Yalcin). (A disp.: Martinez, Vodisek, Vogliacco, Galdames, Yeboah, Boci, Lipani). All.: A. Gilardino.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Ravanelli, Szyminski (25’ st Oyono), Cotali; Rodhen, Mazzitelli, Boloca (35’ st Bocic); Garritano (25’ st Borrelli), Mulattieri (35’ st Moro), Insigne (11’ st Caso). (A disp: Loria, Lulic, Lucioni, Kalaj, Monterisi, Frabotta, Olivieri, Ciervo). All. F. Grosso.

ARBITRO: Sozza

AMMONITI: 14’ st Boloca (F), 22’ st Rodhen (F), 26’ st Borrelli (F), 29’ st Sturaro (G), 33’ st Ravanelli (F).

MARCATORI: 22’ pt Gudmundsson (G)

