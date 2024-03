Video/ Genoa Frosinone (1-1) gol e highlights: Reinier risponde a Gudmundsson! (Serie A, 30 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA FROSINONE: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris le squadre di Genoa e Frosinone si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gilardino partono bene e si affacciano pericolosamente in zona offensiva in particolare verso il 10′ quando Vasquez centra la traversa con un colpo di testa e, sulla ribattuta del legno, Turati disinnesca il tentativo di Sabelli con un intervento davvero prodigioso.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono riuscendo poi anche a passare in vantaggio intorno al 29′ grazie alla rete messa a segno da Gudmundsson, bravo a trasformare il calcio di rigore da lui stesso conquistato avendo subito fallo da parte di Okoli qualche istante prima. Gli ospiti guidati dal tecnico Di Francesco rispondono trovando il gol del pareggio già al 36′ per merito di Reinier, su assist del suo compagno Zortea a capitalizzare una bella manovra. Nel secondo tempo non si registrano azioni realmente degne di nota ed i liguri si vedono tuttavia costretti a sostituire in maniera prematura l’Azzurro Retegui con Haps già al 54′ a causa di un infortunio riportato ad una caviglia.

Nell’ultima parte dell’incontro il VAR aiuta l’arbitro a non concedere il penalty ai ciociari al 90’+5′ su un presunto fallo di mano fischiato a Thorsby. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Retegui e Badelj da un lato, Zortea dall’altro. Il punto conquistato in questo trentesimo turno di campionato permette al Genoa di salire a quota 35 ed al Frosinone di portarsi a 25 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA FROSINONE: IL TABELLINO

Genoa-Frosinone 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 29′ RIG. Gudmundsson(G); 36′ Reinier(F).

Assist: 36′ Zortea(F).

GENOA (3-5-2) – Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Diop, Frendrup, Junior Messias; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, De Winter, Bohinen, Strootman, Malinovskyi, Ankeye, Pittino, Haps. All.: Gilardino.

FROSINONE (3-4-2-1) – Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Cuni, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi. All.: Di Francesco.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 42′ Retegui(G); 45′ Badelj(G); 60′ Zortea(F).

