Video/ Genoa Inter (0-0) highlights: i nerazzurri non sanno più vincere (Serie A)

Un ottimo Genoa ferma l’Inter sullo zero a zero con i nerazzurri che mancano l’aggancio al Milan capolista, il video Genoa Inter 0-0 ci racconterà il match. Continua la crisi dei Campioni d’Italia in carica che la settimana scorsa hanno perso in casa contro il Sassuolo. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Palleggio di Sanchez che subisce il fallo di Sturaro. Perisic ci prova da fuori area, conclusione centrale. Gudmundsson per Portanova, chiude bene D’Ambrosio. Genoa molto aggressivo, l’Inter sta provando a costruire. Barella crossa da destra per Calhanoglu che in area calcia e sfiora il palo. Gudmundsson viene servito da Yeboah e in area manca clamorosamente il vantaggio! Genoa ancora pericoloso con Portanova, salva un difensore nerazzurro. Buon approccio del Genoa di Blessin, la compagine ligure sta pressando alto i nerazzurri. Perisic in mezzo, grande chiusura di Vazquez di testa in angolo. Dzeko di testa per Dumfries, allontana Melegoni. Dzeko di testa, Sirigu non rischia e mette in angolo. Sono trascorsi quindici minuti di un match molto interessante. Sturaro chiude su Brozovic a centrocampo e subisce fallo. Inter che fa girare al pallone a caccia del corridoio giusto. Perisic in mezzo per Dumfries che la prende di testa ma non colpisce benissimo. Cross di Perisic lungo per tutti. Dzeko entra in area e crossa, chiude in angolo il Genoa.

Calata la pressione del Genoa, sale l’Inter che conquista un calcio d’angolo con Sanchez. Allontana bene la difesa del Genoa che conquista anche una rimessa laterale. Brozovic perde una palla sanguinosa al limite dell’area, tira Melegoni che per poco non punisce Handanovic che si salva. Sta sbagliando molto Brozovic in questo frangente di gara. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco, non si sblocca il match. Dzeko salta due avversari in area e poi allarga per Dumfries, l’esterno spara alle stelle. Perisic apparecchia per Dzeko dalla fascia, il centravanti non arriva all’appuntamento con il gol. Calhanoglu calcia dai venti metri, Ostigard lo mura, sul pallonesi avventa Perisic che spedisce a lato. Dumfries in mezzo, chiude bene Maksimovic. Cinque minuti alla fine, angolo per l’Inter. Hefti per Yeboah che si gira e calcia ma viene chiuso. Combatte Yeboah in mezzo al campo e subisce fallo da Brozovic. La prima frazione termina sullo zero a zero, un ottimo Genoa sta tendendo testa all’Inter.

VIDEO GENOA INTER: SECONDO TEMPO

Badelj abbatte Çalhanoğlu fuori area, punizione Inter. Schema Inter con la palla per Sanchez che entra in area e crossa, Dumfries di testa non inquadra la porta. Barella prova il cross da destra ma sbaglia e la mette fuori. Infortunio muscolare per Maksimovic, entra Cambiaso. Perisic recupera palla ma poi sbaglia il controllo e commette fallo su Hefti che si becca un giusto giallo. Barella ci prova con il destro a giro ma la mette altissima. Hefti la mette in mezzo, Melegoni ci prova in rovesciata ma non trova la sfera. Intanto si ferma anche Cambiaso, sembra un problema al ginocchio sinistro. Sfortunato l’esterno che deve uscire dopo dieci minuti. Entrano Calafiori e Kallon per Cambiaso e Yeboah. Traversa di D’Ambrosio! Calhanoglu in mezzo da angolo e colpo di testa sulla traversa! Fallo subito da Dzeko da Vazquez, punizione per l’Inter. Calhanoglu calcia ma non trova la porta. D’Ambrosio lancia per Barella, servizio lunghissimo. Bel taglio di Sanchez in area, Vazquez lo chiude in angolo. Cross di Perisic, la tocca D’Ambrosio che mette fuori dalla traiettoria Dzeko.

Ci prova Calafiori dopo l’iniziativa di Melegoni, palla sull’esterno della rete. Dzeko fa da sponda per Sanchez, bravo Sirigu che anticipa il cileno. Nell’Inter fuori Sanchez e Calhanoglu, dentro Martinez e Vidal. Gudmundsson si addormenta sulla sfera, recupera palla Dzeko con Ostigard costretto al fallo tattico, giallo per il difensore. Sturaro calcia dal limite dell’area ma la mette altissima. Lautaro Martinez aggancia fuori area e si gira in un attimo, Sirigu la mette in angolo. Barella parte in controbalzo, deviazione di un giocatore del Genoa in angolo non vista dal direttore di gara. Nel Genoa entrano intanto Rovella ed Amiri. Nell’Inter ci sono Barella e Dimarco. Ultimi minuti di match, Inter che attacca a testa bassa. Dimarco crossa, Lautaro Martinez va di testa e non trova la porta. Entra intanto Caicedo per D’Ambrosio. Caicedo per Martinez che calcia a botta sicura, salva tutto Ostigard. Ultimo minuto di gara ed ultime speranze per l’Inter. Dimarco per Bastoni che la tocca di testa, para facile Sirigu. Termina il match tra Genoa e Inter.

IL TABELLINO

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic (8′ st Cambiaso) (16′ st Calafiori), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson (38′ st Amiri), Melegoni, Portanova (38′ st Rovella); Yeboah (16′ st Kallon). A disposizione: Semper, Marchetti, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Galdames. Allenatore: Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (42′ st Caicedo), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (38′ st Vecino), Brozovic, Calhanoglu (28′ st Vidal), Perisic (38′ st Dimarco); Dzeko, Sanchez (28′ st Lautaro). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Ranocchia, Darmian, Skriniar. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi

NOTE: Ammoniti: Ostigard (G); Perisic (I); Recupero: 0′ pt, 5′ st

