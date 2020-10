Video/ Genoa Inter (0-2) highlights e gol: Lukaku e D’Ambrosio firmano la vittoria

L’Inter liquida nella ripresa il Genoa grazie alle reti siglate da Lukaku e D’Ambrosio. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Pandev in mezzo, Ranocchia libera di testa. Zapata ferma bene Lukaku imbeccato da Eriksen. Pandev viene beccato in fuorigioco, era da solo contro Handanovic. Perisic di testa, la difesa del Genoa respinge. Perisic la mette in mezzo, blocca Perin. Ottimo inizio dell’Inter con il Genoa che difende bene. Darmian la mette in mezzo, libera Ghiglione. Perisic per Lautaro Martinez, la sfera termina oltre il montante. Siamo intanto giunti al quindicesimo minuto di gioco, siamo sempre sullo zero a zero. Ottima chiusura di Ghiglione su Perisic. Lukaku in area, Zapata chiude in angolo il belga. Grande aggancio di Vidal che calcia a botta sicura, Bani compie una grandissima chiusura. Bani chiude in angolo su Darmian. Inter padrona del campo, difende bene il Genoa. D’Ambrosio pesca Lautaro Martinez, Goldaniga si immola e salva. Bani chiude Lukaku in angolo, ottima prestazione del difensore. Lautaro Martinez si prende il giallo dopo un intervento su Goldaniga. Pjaca prova l’assolo ma sbaglia il passaggio finale. Pandev libera bene Ghiglione che sbaglia il controllo. Termina a reti bianche una prima frazione con pochissime emozioni.

SECONDO TEMPO

Ranocchia tempestivo su Pellegrini. Ottima chiusura di Ranocchia su Pjaca, non si sblocca la gara. Il Genoa sta tenendo bene il campo in questa seconda frazione. Nell’Inter escono Eriksen per Barella e Perisic per Hakimi. Nel Genoa entrano Radovanovic e Zajc. Ci prova Pandev da fuori area, blocca facile Handanovic. Lukaku! La sblocca l’Inter grazie ad un gran gol del belga! Il centravanti scambia con Barella entra in area ed in caduta non lascia scampo a Perin. Barella ci prova da fuori area ma trova sulla sua strada Bani. Nell’Inter esce Lautaro Martinez ed entra Pinamonti. Quindici minuti alla fine, il Genoa deve osare per provare a riprenderla. Goldaniga chiude su Lukaku che stava per arrivare in area da solo contro Perin. D’Ambrosio! Arriva il raddoppio dell’Inter. Brozovic la mette in mezzo con Ranocchia che allunga per D’Ambrosio che da due passi non sbaglia. L’Inter vince in casa del Genoa.

LE DICHIARAZIONI

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, commenta la vittoria della sua compagine sul campo del Genoa. Queste alcune dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Abbiamo gestito la partita fin dall’inizio, come vogliamo fare. Siamo riusciti a dare la nostra impronta, c’è voluto un po’ per fare gol ma siamo contenti. Non dimentichiamo che il Genoa è una squadra ostica e ben organizzata. Sono contento della prestazione dei ragazzi e del fatto di non aver subito gol. Non abbiamo commesso errori, come invece successo come contro il Borussia quando abbiamo pagato due incertezze. Adesso dobbiamo recuperare, la prossima partita è fra due giorni e mezzo, non sarà facile”. Rolando Maran, tecnico del Genoa, motiva la sconfitta anche a causa dei pochi allenamenti della sua squadra: “Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Nel primo tempo abbiamo subito un po’ troppo, la ripresa l’avevamo iniziata meglio ma poi è arrivato il gol di Lukaku. Dispiace perché nella partita abbiamo avuto momenti altalenanti, ma non scordiamoci che abbiamo perso tantissimi allenamenti e quindi abbiamo dato poca continuità al lavoro. Nel secondo tempo ho visto personalità. Abbiamo creato tante situazioni, pur non tirando in porta”.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami (16′ st Radovanovic), Badelj (16′ st Zajc), Rovella (39′ st Melegoni), Czyborra (1′ st Pellegrini); Pandev, Pjaca (20′ st Shomurodov). A disposizione: Paleari, Marchetti, Dumbravanu, Masiello, Biraschi, Parigini, Destro. Allenatore: Maran

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian (35′ st Kolarov), Vidal (35′ st Nainggolan), Brozovic, Perisic (13′ st Hakimi); Eriksen (13′ st Barella); Lukaku, Lautaro (27′ st Pinamonti). A disposizione: Padelli, Stankovic, De Vrij, Moretti, Vezzoni, Carboni, Satriano. Allenatore: Conte

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 19′ st Lukaku (I), 34′ st D’Ambrosio (I).

NOTE: Ammoniti: Bani (G); Lautaro Martinez (I). Recupero: 3′ st.

