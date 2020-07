Video/ Genoa Inter (0-3): gol e highlights, Lukaku stende il Grifone (Serie A)

Ecco il video di Genoa Inter, partita giocata nella 36^ giornata del campionato di Serie A. Il Genoa ne prende tre dall’Inter, che aggancia il secondo posto in classifica e inguaia nuovamente la squadra di Nicola. La partita racconta una squadra nerazzurra maggiormente pericolosa nella prima parte del match, anche se dopo otto giri d’orologio rischia su un colpo di testa dell’ex Andrea Pinamonti. Al trentaquattresimo l’Inter passa dopo un’ottima iniziativa di Biraghi sulla sinistra, il cui cross premia l’inzuccata di Lukaku che, sposta Zapata e trafigge Perin. Sotto di un gol, il Genoa prova a reagire e quasi ci riesce con una splendida punizione a giro di Jagiello su calcio di punizione. Ad inizio secondo tempo l’Inter prova ad addomesticare la partita a suo favore, ma con il trascorrere dei minuti comincia a subire l’iniziativa dei rossoblu. Il Genoa è poco brillante negli ultimi metri, ma crea comunque potenziali pericolo con un colpo di testa di Zapata ed una botta di Criscito. L’Inter spaventa il Genoa con Borja Valero, poi concretizza il raddoppio con Alex Sanchez che congela i tre punti. C’è ancora tempo per la terza rete dei meneghini, che avanzano con uno splendido assolo di Lukaku. Il belga sprigiona tutta la sua forza e sfodera una stoccata che finisce in rete alle spalle di Perin. Termina 0-3 al Luigi Ferraris.

VIDEO GENOA INTER: IL TABELLINO

GENOA-INTER 0-3

MARCATORI: 34’ Lukaku, 83’ Sanchez, 93′ Lukaku

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Romero, Goldaniga; Ankersen (76’ Ghiglione); Rovella (77’ Destro), Behrami (59’ Schone), Jagiello, Criscito; Pinamonti, Favilli (70’ Pandev). All. Nicola

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar (64’ D’Ambrosio), Ranocchia, Godin; Moses (83’ Candreva), Brozovic, Gagliardini, Biraghi (83’ Young); Eriksen (64’ Borja Valero); Lukaku, Lautaro Martinez (64’ Sanchez). All. Conte

Arbitro: Massa

Ammoniti: Criscito (G), Gagliardini (I), Romero (G), Ranocchia (I), Handanovic (I)

Espulsi: Nessuno