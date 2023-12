Video/ Genoa Inter (1-1) gol e highlights: Dragusin risponde ad Arnautovic! (Serie A, 29 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA INTER: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris le squadre di Genoa ed Inter si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Simone Inzaghi partono fortissimo affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con una conclusione imprecisa di Mkhitaryan, imbeccato da Arnautovic. I minuti scorrono sul cronometro e l’arbitro Doveri si vede costretto ad interrompere la partita dal 16′ a causa della scarsa visibilità sul terreno di gioco dovuta ai fumogeni utilizzati dalla curva dei tifosi genoani. Alla ripresa del gioco i nerazzurri insistono e Sabelli mura un tiro provato in area da Carlos Augusto sull’ennesimo suggerimento di Arnautovic verso il 26′. Nel finale della prima frazione di gioco i lombardi riescono a passare in vantaggio al 42′ grazie alla rete messa a segno da Arnautovic, raccogliendo la sfera sul palo centrato da Barella.

I padroni di casa allenati da mister Alberto Gilardino replicano nel recupero, di ben nove minuti per colpa dell’interruzione precedente, sparando alto sopra la traversa con Frendrup al 45’+3′ ma rischiano al 45’+4′ sul nuovo inserimento di Carlos Augusto. Ci pensa Dragusin a trovare il gol del pareggio al 45’+7′ con un colpo di testa vincente sul corner battuto da Gudmundsson. Nel secondo tempo i rossoblu ricominciano in maniera arrembante proponendosi in avanti al 49′ ed al 54′ con il neo entrato Vasquez, mandando di testa sul fondo prima e sollecitando Sommer poi. I milanesi si erano invece rivisti al 52′ con lo scatenato Arnautovic, mancando il bersaglio. Intanto l’arbitro ha ammonito il tecnico Gilardino tra le file del Genoa intorno al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro l’Inter non va oltre un insidioso colpo di testa firmato da Acerbi e respinto in modo provvidenziale da Josep Martinez al 68′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Gilardino, Gudmundsson e Dragusin da un lato, Barella e Mkhitaryan dall’altro. Il punto conquistato in questo diciottesimo turno del massimo campionato italiano di calcio permette al Genoa di salire a quota 20 ed all’Inter di portarsi a 45 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA INTER: IL TABELLINO

Genoa-Inter 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 43′ Arnautovic(I); 45’+7′ Dragusin(G).

Assist: 45’+7′ Gudmundsson(G).

GENOA (3-5-2) – 1 Martinez; 5 Dragusin, 13 Bani, 4 De Winter(22 Vasquez); 20 Sabelli, 8 Strootman(61′ 17 Malinovskyi), 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin(78′ 10 Messias); 11 Gudmundsson, 18 Ekuban(61′ 19 Retegui). A disposizione: 16 Leali, 2 Thorsby, 14 Vogliacco, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 33 Matturro, 36 Hefti, 37 Puscas, 40 Fini, 55 Haps, 99 Galdames. Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2) – 1 Sommer; 31 Bisseck(90′ 28 Pavard), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian(79′ 2 Dumfries), 23 Barella(78′ 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan(90′ 14 Klaassen), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic(71′ 70 Sanchez). A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 21 Asllani, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 57′ Gilardino(G); 67′ Gudmundsson(G); 70′ Dragusin(G); 77′ Barella(I); 86′ Mkhitaryan(I).

