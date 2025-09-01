Video Genoa Juventus (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara di Marassi valida per la seconda giornata della Serie A 2025/2026.
VIDEO GENOA JUVENTUS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Luigi Ferraris la Juventus si impone in trasferta per 1 a 0 contro il Genoa. Nel primo tempo le due compagini faticano parecchio a creare pericoli degni di tale nome alle rispettive difese avversarie ed intorno il quarto d’ora i rossoblu sprecano una potenziale occasione quando Stanciu manda il pallone altissimo sopra la porta juventina.
Il Grifone cerca inutilmente di impensierire al 26′ Di Gregorio con Ellertson ed il portiere genoano Leali si dimostra invece essere decisivo sulle giocate di Gatti al 40′ e di Yildiz 43′, con David che non insacca poi sulla respinta. Nel secondo tempo è Ellertsson a riprovarci per i rossoblu venendo tuttavia fermato in calcio d’angolo sul più bello da un attento Joao Mario al 49′.
Sul fronte opposto la progressione di Thuram non viene finalizzata a dovere dallo stesso calciatore di mister Tudor poi al 55′. Nel finale le soluzioni provate dai liguri con Stanciu e Colombo, in questo caso dalla distanza, non sorprendono al 61′ Di Gregorio. Il tanto chiacchierato Dusan Vlahovic, inserito al posto di David da poco più di una decina di minuti, sigla quindi il suo secondo gol in due partite insaccando la sfera con un colpo di testa sul calcio d’angolo battuto da Kostic al 73′.
Inutile la traversa centrata tramite un’altra deviazione di testa da Masini per i genoani in pieno recupero al 90’+7′. Il punteggio conquistato lontano da casa spinge la Juventus a quota sei nella classifica della stagione 2025/2026. Il Genoa non migliora invece il punto conquistato nella giornata precedente in questo secondo turno del campionato di Serie A.