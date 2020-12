Video/ Genoa Juventus (1-3): highights e gol,CR7 festeggia le 100 in bianconero

VIDEO GENOA JUVENTUS (1-3): BIANCONERI CORSARI A MARASSI

Eccoci al video di Genoa Juventus, partita valida per la 11^ giornata nel campionato di Serie A: la seconda vittoria in trasferta dei bianconeri arriva nuovamente in Liguria, dopo il poker rifilato allo Spezia la squadra di Andrea Pirlo sbanca Marassi – non senza fatica – e conferma così il terzo posto in classifica alla pari del Napoli, recuperando anche 2 punti al Milan con cui deve ancora giocare la sfida diretta. Il Grifone ha mostrato orgoglio, ma ancora una volta è uscito sconfitto rimanendo penultimo in compagnia del Torino, per una situazione sempre più complessa. Nel primo tempo aveva tenuto botta, almeno sul piano del risultato: bravo Perin a togliere dall’angolino un colpo di testa di un McKennie in particolare forma, per il resto non è successo granchè e dunque possiamo subito passare alle emozioni del secondo tempo, che invece ha riservato molti più spunti di riflessione e anche tutti i gol della partita.

VIDEO GENOA JUVENTUS: IL SECONDO TEMPO

Appunto, nel secondo tempo di Genoa Juventus è successo di tutto. Finalmente è arrivato il primo gol in campionato di Paulo Dybala: De Ligt per McKennie, spizzata del centrocampista Usa per la Joya che ha puntato Bani e ha messo il sinistro sul primo palo. Immediata però la reazione del Grifone, che ha trovato il pareggio beffardamente con due ex: pennellata mancina di Luca Pellegrini sul secondo palo, piattone volante di Stefano Sturaro dimenticato dalla difesa e gol. A quel punto il Genoa ha preso fiducia: Rovella ha impegnato Szczesny dalla distanza, poi è toccato a Perin salvare sul colpo di testa di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, alla centesima apparizione con la maglia della Juventus, ha trovato il modo di risultare decisivo: Cuadrado è scattato a destra facendosi mettere giù da Rovella, rigore e trasformazione di CR7 che, come l’anno scorso, ha risolto la partita contro il Genoa dal dischetto. Non è finita qui, perché negli ultimissimi minuti Morata ha anticipato Perin su un pallone arrivato da destra e il portiere lo ha steso: altro giro, altra rete per Ronaldo che ha fatto 10 in campionato lanciando la Juventus.