Comincia in grande stile Genoa Lecce, almeno per il Grifone che va subito in vantaggio grazie ad un cross preziosissimo di Malinovsky che la mette sui piedi di Miretti. L’ala non se lo fa ripetere due volte e gli basta davvero appoggiare in rete per la prima rete del match. Un ottimo spunto di una squadra che crea bene e che finalmente arriva alla rete che mancava ormai da troppo tempo.

DIRETTA/ Genoa Lecce (risultato finale 2-1): cala il sipario! (Serie A, 14 marzo 2025)

Si chiude il primo tempo di questa sfida e il risultato parla chiaro, siamo sul 2-0 ed è sempre Miretti il marcatore. Anche in questa rete il giocatore ha dovuto solo spingere in porta la palla. Ma c’è da dire che trovarsi al posto giusto mostra un’ampia visione di gioco e di posizione per Fabio che mostra dei passi in avanti sotto la guida del nuovo tecnico.

VIDEO E HIGHLIGHTS GENOA LECCE, IL SECONDO TEMPO

Il Genoa supera il Lecce per 2-1 al termine di un match combattuto, con i rossoblù che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni avute, mentre i pugliesi hanno reagito solo nel finale. La partita si è sbloccata subito nei primi minuti con il gol di Fabio Miretti, bravo a sfruttare un cross morbido di Malinovskyi e a battere il portiere con un tiro rapido e preciso sotto la traversa. Il Lecce ha provato a reagire, rendendosi pericoloso con Helgason, ma il suo tentativo dalla distanza è stato murato dalla difesa ligure.

Nel secondo tempo il Genoa ha raddoppiato grazie ad un’azione ben orchestrata, con una punizione battuta da Martin che ha messo in difficoltà la difesa ospite. Il Lecce ha provato ad alzare il baricentro, ma senza creare vere occasioni da gol fino alla rete di Krstovic, che ha accorciato le distanze nel finale riaprendo momentaneamente la partita.

GENOA LECCE, HIGHLIGHTS E VIDEO