Video/ Genoa Milan (2-2): highlights e gol. Kalulu salva Pioli all’83’!

Si è chiuso con un sofferto pareggio col risultato di 2-2 il match della 12^ giornata di Serie A tra Genoa e Milan, tra le mura del Marassi: risultato che dunque blocca temporaneamente il Diavolo nella sua fuga in testa alla classifica di campionato, ma che premia il grande spirito dei rossoblu. Venendo alle azioni salienti del match, esaminando il video di Genoa Milan, pure possiamo dire che la squadra di Pioli ha fatto ieri davvero fatica, soffrendo un’inevitabile stanchezza e assenze di peso, contro un grifone compatto e soprattutto davvero coraggioso. Al via infatti il Diavolo scende in campo non potendo contare su Ibrahimovic, Gabbia, Kjaer e Bennacer e nelle prime battute di gioco, sono poche le scintille in campo al Marassi. Nel primo tempo i ritmi rimangono abbastanza bassi, con i rossoneri che fanno fatica a creare il solito gioco e i liguri che non concedono alcun spazio agli avversari: si chiude dunque con lo 0-0 il primo parziale, con solo un paio di occasioni da gol per parte. È dunque solo nel secondo tempo che la gara cambia radicalmente: al via della ripresa è il Genoa a sbloccare a partita con un gran gol di Destro, che arriva a due minuti dal rientro in campo. La reazione rossonera è immediata e con Calabria sulla distanza, il Milan trova il pareggio e tira un sospiro di sollievo. Pure subito dopo sono sempre i grifoni a pungere: dalla destra parte l’azione che poi manderà ancora Destro in rete al 60’. Pioli inserisce dunque Brahim Diaz e il diavolo parte all’assalto della difesa rivale: pure dovremo attendere l’83’ perché Kalulu riesca a infrangere lo specchio di Perin e riportare in parità il risultato. Al triplice fischio finale è dunque pari per 2-2 tra Genoa e Milan, con i rossoneri che rimangono in vetta, ma sono orami tallonati dall’Inter di Conte.

IL TABELLINO

GENOA-MILAN 2-2

47′ e 60′ Destro (G), 53′ Calabria (M), 83′ Kalulu (M)

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini (46′ Czyborra); Ghiglione, Lerager, Sturaro (46′ Behrami), Pjaca (68′ Melegoni); Destro (76′ Scamacca), Shomurodov (85′ Radovanovic). All. Maran

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali (77′ Brahim Diaz), Kessié; Castillejo (55′ Saelemaekers), Calhanoglu, Leao; Rebic (55′ Hauge). All. Pioli

Ammoniti: Lu. Pellegrini, Romagnoli, Castillejo, Leao, Radovanovic

VIDEO GENOA MILAN, HIGHLIGHTS E GOL





