Video/ Genoa Parma (1-4): highlights e gol. Cornelius superstar al Marassi!

Il video di Genoa Parma, con gli highlights e i gol della sfida della 27^ giornata di Serie A, ci racconta dell’ottimo poker che i ducali hanno messo a segno tra le mura del Marassi, contro un grifone che è apparso imballato, specie nel primo tempo. E’ infatti dal via che la formazione di D’Aversa prende in mano le redini del gioco e già al 14’ mette a referto la prima grande occasione da gol con Kulusevski: la prima rete del match comunque non si fa attendere molto è già al 18’ il Parma trova il vantaggio con un gran gol di Cornelius. Lo stesso danese poi entro l’intervallo andrà ancora al segno, al 33’ di gioco: nel mezzo un’occasione preziosissima per il Genoa di rimettere in parità il risultato, quando al 29’ viene concesso ai rossoblu un calcio di rigore, poi fallito da Criscito. Nel secondo tempo il Genoa tenta il riscatto, ma già al 53’ è sempre Cornelius a fare male e a confermarsi, firmando il tris. La squadra di Nicola però non si arrende, e al 59’ sfrutta brillantemente con Iago Falque il calcio di rigore concesso dalla direzione arbitrale. La rete comunque non cambia il ritmo e il copione della partita, con i ducali sempre straripanti, contro il Genoa in grande difficoltà, benché sempre molto tenace. Il sigillo della sfida arriva poi al 42’ del secondo tempo: è il gol di Kulusevski a mettere in ginocchio i grifoni, che al triplice fischio finale escono dal campo mesti per i tre punti, preziosi in chiave salvezza, persi.

IL TABELLINO

GENOA-PARMA 1-4 (0-2 PT)

RETI: 18′ pt Cornelius, 33′ pt Cornelius, 8′ st Cornelius, 14′ st I. Falque (rig.), 42′ st Kulusevski

GENOA C.F.C.: Perin, Criscito (cap.) (13′ st Behrami), Biraschi, Romero, Pandev (13′ st Pinamonti), Schone, Sturaro, Cassata (1′ st I. Falque), Favilli (22′ st Destro), Masiello (28′ st Barreca), Soumaro. A disposizione: Ichazo, Radaelli, Zapata, Barreca, Goldaniga, Lerager, Jagiello, Ghiglione. All.: Nicola

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi, Hernani Jr (18′ st Kucka), Cornelius, Brugman (33′ st Scozzarella), Laurini (23′ st Darmian), Kurtic, B. Alves (cap.) (33′ st Dermaku), Gervinho (23′ st Barillà), Gagliolo, Kulusevski. A disposizione: Colombi, Radu, Regini, Karamoh, Caprari, Sprocati, Pezzella. All.: D’Aversa

ARBITRO: Sig. Piero Giacomelli di Trieste. Assistenti: Sigg. Alessandro Costanzo di Orvieto e Antonino Santoro di Catania. IV Uomo: Sig. Antonio Giua di Olbia. V.A.R.: Sig. Paolo Mazzoleni di Bergamo. A.V.A.R.: Sig. Sergio Ranghetti di Chiari.

NOTE: Calci d’angolo: 1-4. Ammoniti: Iacoponi (P), Cassata (G), Laurini (P). Recupero: 0’pt, 3’st.

VIDEO GENOA PARMA, HIGHLIGHTS E GOL





