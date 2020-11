Video/ Genoa Roma (1-3): gol e highlights: show di Mkhitaryan, tripletta d’autore

Prima di godervi il video Genoa Roma ripercorriamo i momenti salienti della partita. La Roma supera a domicilio il Genoa grazie ad un monumentale Mkhitaryan che firma una tripletta. Il momentaneo pareggio di Pjaca è servito solo ad illudere la compagine guidata da Maran. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Il primo squillo è della Roma con Mkhitaryan, il sinistro dentro l’area non trova la porta. Zajc si becca il giallo dopo il fallo su Karsdorp. Iniziativa personale di Ibanez, il difensore arriva nell’area avversaria ma calcia fuori. Ottimo inizio della Roma. I padroni di casa stanno soffrendo l’iniziativa dei padroni di casa. Sembrano esserci dei problemi per Spinazzola, pronto ad entrare Bruno Peres. Spinazzola deve lasciare il campo, al suo posto c’è Bruno Peres. Siamo intanto giunti al quarto d’ora di gioco con il match che non si sblocca. Meglio la Roma fino ad ora, ricordiamo che Spinazzola ha abbandonato il campo per infortunio, al suo posto Bruno Peres. Mkhitaryan dal limite dell’area scarica il mancino che termina contro la traversa! Pedro ci prova in area ma trova la facile parata di Perin. Ci prova Scamacca da fuori area ma non inquadra lo specchio. Anche Mancini sembra intanto avere difficoltà nel continuare. Ci prova Scamacca ma trova l’opposizione di Ibanez. Ci prova Bruno Peres, tiro debole tra le braccia di Perin. Pjaca serve per Zajc in area che non riesce a concludere! Mkhitaryan! La Roma la sblocca all’ultimo minuto della prima frazione! Difende male il Genoa su calcio d’angolo, la palla arriva all’armeno che in area non sbaglia. Termina la prima frazione con la Roma avanti a Genoa grazie a Mkhitaryan.

SECONDO TEMPO

Veretout per Mayoral che scivola. Grande inserimento di Bruno Peres con Perin che mette in angolo. Pjaca! La riprende il Genoa dopo cinque minuti dall’inizio della seconda frazione! Scamacca difende palla e serve il compagno di squadra che entra in area e supera Pau Lopez. Il Genoa ha colpito alla prima occasione della gara. Bella giocata di Zajc fermato da Mancini con un fallo. Sulla punizione non accade praticamente nulla. Mkhitaryan prova a servire per Bruno Peres che sbatte contro Perin. Mkhitaryan! La Roma passa in vantaggio! Grande assist di Bruno Peres per l’armeno che sigla la doppietta personale. Biraschi prova un cross ma allontana la difesa della Roma. Meno di venti minuti alla fine di una gara molto divertente. La Roma ha trovato il nuovo vantaggio grazie all’armeno che sta facendo la differenza. Rovella per Pandev, chiude tutto Smalling. Genoa che continua ad attaccare provando ad appoggiarsi sull’esperienza di Pandev. Pellegrini per Cristante che da solo contro Perin la mette fuori! Si inserisce Pellegrini ma Rovella chiude benissimo. Ghiglione ci prova al volo ma trova pronto Pau Lopez. L’esterno aveva calciato al volo. Dieci i minuti alla fine della prima frazione, attacca il Genoa. Scamacca per Destro, para facile Pau Lopez. Mkhitaryan! Tripletta in semi-rovesciata per l’armeno che ha disputato una gara straordinaria! Pedro pesca il compagno di squadra che non sbaglia. Destro ci prova di testa ma non inquadra lo specchio. Ci prova ancora Destro ma para Pau Lopez. La Roma supera in casa il Genoa.

IL TABELLINO

GENOA (4-2-3-1): Perin; Biraschi, Masiello (69′ Ghiglione), Bani, Criscito; Lerager (81′ Destro), Radovanovic (69′ Lu. Pellegrini); Rovella, Pjaca (60′ Pandev), Zajc (81′ Badelj); Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Goldaniga, Behrami, Melegoni, Parigini, Czyborra. Allenatore: Maran

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Lo. Pellegrini (87′ Villar), Veretout, Spinazzola (14′ Bruno Peres); Mkhitaryan, Pedro; Mayoral (60′ Cristante). A disposizione: Farelli, Mirante, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Darboe, Providence, Pogba. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Irrati di Pistoia

MARCATORI: 45+2′ Mkhitaryan (R), 50′ Pjaca (G), 67′ e 85′ Mkhitaryan (R)

NOTE: Ammoniti: Zajc (G); (R). Recupero: 1′ – 4′.

VIDEO GENOA ROMA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





© RIPRODUZIONE RISERVATA