Video/ Genoa Roma (4-1) gol e highlights: giallorossi in tilt (Serie A, 28 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GENOA ROMA: LA CRONACA

Video Genoa Roma, nel posticipo il Genoa ha preso il comando del match portandosi in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Gudmundsson. La seconda punta, con la sua abilità nell’attacco, è riuscito a capitalizzare su un’opportunità d’attacco ben orchestrata dal Genoa. Si è trovato nella posizione ideale all’interno dell’area di rigore della Roma e ha colto al meglio l’occasione. Con un tiro mirato e potente, Gudmundsson ha superato il portiere della Roma, mandando in visibilio i tifosi del Genoa. Questo gol ha dato una spinta di fiducia al Genoa e ha posto una pressione maggiore sulla Roma. Mentre il cronometro avanzava nei primi venti minuti del primo tempo, la Roma stava cercando di reagire e pareggiare il punteggio, mentre il Genoa cercava di consolidare il proprio vantaggio. La partita prometteva di essere avvincente, con entrambe le squadre che cercavano di ottenere il risultato desiderato.

Negli ultimi venti minuti del primo tempo della partita tra Genoa e Roma, il punteggio è stato pareggiato 1-1 grazie a un gol di Bryan Cristante della Roma, realizzato su un cross di Leonardo Spinazzola. Spinazzola, con la sua abilità nel gioco d’ala, è riuscito a creare un’opportunità d’attacco per la Roma. Ha effettuato un cross preciso all’interno dell’area di rigore del Genoa, mettendo la palla in una posizione favorevole per Cristante. Bryan Cristante ha capitalizzato su questa occasione, colpendo la palla con precisione e siglando il gol del pareggio per la Roma. Questo gol ha rianimato le speranze della squadra ospite e ha equilibrato il punteggio dopo il vantaggio iniziale del Genoa. La partita è rimasta intensa e combattuta mentre entrambe le squadre cercavano di ottenere il vantaggio. Alla fine del primo tempo, il punteggio era di 1-1, e sia il Genoa che la Roma si sono preparati per la seconda metà della partita con determinazione. Alla fine segna Retegui su una bellissima azione corale: 2-1

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GENOA ROMA, IL SECONDO TEMPO

Genoa e Roma, il Genoa è riuscito a portarsi in vantaggio per 2-1 grazie a un gol di Matías Rey, conosciuto anche come Reitegui. Tuttavia, Romelu Lukaku della Roma ha avuto un’occasione significativa durante questo periodo, anche se è stato segnalato in fuorigioco. Reitegui ha capitalizzato su un’opportunità d’attacco per il Genoa, dimostrando la sua abilità nell’area di rigore avversaria e portando la sua squadra in vantaggio. Tuttavia, Lukaku, attaccante di spicco della Roma, ha avuto un’occasione di pareggiare il punteggio. Nonostante il suo talento nell’attacco, è stato segnalato in fuorigioco quando ha ricevuto il pallone e ha cercato di finalizzare l’azione. Il punteggio è quindi rimasto 2-1 in favore del Genoa, ma Lukaku e la Roma avevano dimostrato che erano ancora pericolosi e determinati a cercare di ottenere il pareggio. La partita era ancora aperta, e i tifosi erano in attesa di vedere come si sarebbe sviluppata nei minuti successivi.

La diretta tra Genoa e Roma è giunta al termine con il risultato finale di 4-1 a favore del Genoa. Durante questa partita, il Genoa ha ottenuto una vittoria convincente, segnando quattro gol. I gol per il Genoa sono stati realizzati da Morten Thorsby e Messias, mentre il Genoa ha dimostrato una prestazione eccezionale nel controllo del gioco e nella finalizzazione delle azioni. La Roma, d’altro canto, è riuscita a segnare un gol, ma ha subito una sconfitta abbastanza netta. Nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a fermare l’efficacia dell’attacco del Genoa. Il Genoa ha celebrato una vittoria significativa, mentre la Roma ha dovuto affrontare una sconfitta in questa partita. La partita è stata caratterizzata da una performance eccezionale da parte del Genoa e da una lotta da parte della Roma, ma alla fine il Genoa ha trionfato con un punteggio di 4-1.

GENOA ROMA, IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (dal 1′ st De Winter), Frendrup, Strootman, Badelj (dal 10′ st Thorsby), Matturro (dal 30′ st Messias); Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva,, Haps, Hefti,Malinovskyi, Jagiello, Kutlu, Galdames, Puscas Allenatore: Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (dal 1′ st Belotti), Llorente (dal 23′ st Bove), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (dal 33′ st Azmoun), Pellegrini Lo., Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Pisilli,, Azmoun. Allenatore: Mourinho

Reti: al 4′ Gudmundsson, al 21′ Cristante, al 44′ Retegui, al 29′ st Thorsby, al 36′ st Messias

Ammonizioni: Strootman, Sabelli, Mancini, Retegui, Paredes, Bani

Recupero: 5′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa

