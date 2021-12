Video/ Genoa Salernitana (1-0): highlights e gol. Ekuban salva Shevchenko!

VIDEO GENOA SALERNITANA (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa supera la Salernitana per 1 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Shevchenko a rendersi subito pericolosi all’8′ quando la conclusione al volo di Portanova su suggerimento di Cambiaso viene respinta a ridosso della linea di porta da Bogdan.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu continuano a mantenere il possesso della sfera cercando di spezzare l’equilibrio verso il 20′ quando Fiorillo para prontamente il colpo di testa insidioso tentato da Destro, molto attivo in questo avvio di match. Nel finale del primo tempo è il portiere dei Grifoni Adrian Semper ad evitare il peggio sulla fiammata dei granata con Kastanos e Milan Djuric intorno al 38′.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i campani si affacciano timidamente in avanti con gli spunti poco concreti di Di Tacchio e Jaroszynski mentre i liguri sparano largo mancando il bersaglio per un soffio al 53′ con la giocata di Caleb Ekuban. Il tempo passa e le emozioni realmente degne di nota scarseggiano, con il ritmo della sfida che pare essere sempre più lento di minuto in minuto. Il Genoa riesce però a passare in vantaggio al 77′ grazie alla rete messa a segno da Ekuban con un colpo di testa su assist dalla destra di Kallon. Nell’ultima parte dell’incontro la replica di Jaroszynski del 79′ non è sufficiente ad alimentare le speranze della Bersagliera, che rischia anzi di subire il raddoppio sia con Ekuban che con Melegoni.

Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Serra, proveniente dalla sezione di Torino, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Galdames e Vasquez da un lato, Schiavone, Colantuono, Vergani e Di Tacchio dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette al Genoa di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia, dove affronterà il Milan del grande ex Shevchenko, mentre la sconfitta costa alla Salernitana l’eliminazione dal torneo.

IL TABELLINO

Genoa-Salernitana 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 77′ Ekuban(G).

Assist: 77′ Kallon(G).

GENOA (3-5-2) – Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Portanova(60′ Melegoni), Hernani(89′ Toure), Galdames, Cambiaso(46′ Ghiglione); Ekuban, Destro(60′ Kallon). All.: Shevchenko.

SALERNITANA (3-5-2) – Fiorillo; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan(83′ Gyomber); Kechrida, Schiavone(65′ Obi), Di Tacchio, Kastanos(75′ Coulibaly), Jaroszynski; Vergani(65′ Simy), Djuric(83′ Gondo). All.: Colantuono.

Arbitro: Marco Serra (sezione di Torino).

Ammoniti: 12′ Schiavone(S); 12′ Colantuono(S); 21′ Galdames(G); 33′ Vasquez(G); 45’+2′ Vergani(S); 57′ Di Tacchio(S).

© RIPRODUZIONE RISERVATA