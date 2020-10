Video/ Genoa Sampdoria Primavera (1-0) highlights e gol: Cleonise decide il derby

Il Genoa vince il derby contro la Sampdoria grazie alla rete siglate da Cleonise nel match valido per il campionato primavera. Andiamo a rivivire i momenti salienti del match. Boli mette in calcio d’angolo di testa, nell’occasione non sembravano esserci pericoli. Sull’angolo non ci sono situazioni di pericolo. Besaggio conquista una punizione a centrocampo, il Genoa allenta un po’ la grande pressione degli avversari. Boli si mette in propria ma la sua iniziativa viene fermata con un fallo. Eyango per il primo tiro della gara, Saio para facile. Rosso per Angileri! La Sampdoria resta in dieci uomini. Angileri perde una palla sanguinosa ed è costretto a fermare Cleonise da ultimo uomo rosso sacrosanto. Boli sulla destra scende e serve Besaggio, tiro di prima intenzione con Rocha che compie un grandissimo intervento. La prima frazione tra Genoa e Sampdoria termina a reti bianche.

SECONDO TEMPO

Zaccone di testa per poco non trova il gol. Mukaj la mette in mezzo e di testa non trova il gol. Ancora Genoa ad un passo dal gol. Boli per Cleonise, ma Rocha lo anticipa. Besaggio prova il tiro a giro, ma Saio salva, Turchet arriva sulla ribattuta ma il tiro è debole. Piccardo anticipa Rocha di testa evitando la capitolazione. Prelec! Il centravanti blucerchiato supera Tononi, con una finta supera un difensore ma poi spara fuori, Cleonise! La sblocca il Genoa! Eyango serve il compagno di squadra che con un tiro a incrociare piega Saio. Estrella per poco non trova il raddoppio, Sampdoria in grande difficoltà. Boli supera due avversari e serve Bamba che non inquadra lo specchio. Genoa in vantaggio di un gol e di un uomo. Besaggio si becca il secondo giallo e viene espulso. Fallo su Trimboli in contropiede. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro manda le due compagini negli spogliatoi, gioia Genoa e amarezza Sampdoria.

IL TABELLINO

MARCATORI: 68′ Cleonise.

GENOA (3-5-2): Tononi; Dellepiane (29′ Mukaj), Piccardo, Dumbravanu; Boli, Turchet, Besaggio, Eboa (85′ Cenci), Zaccone (85′ Boci); Cleonise (75′ Bamba), Estrella. Allenatore: Chiappino.

SAMPDORIA (4-4-2): Saio; Rocha, Angileri, Obert, Canova (65′ Miceli); Ercolano (35′ Aquino), Trimboli, Yepes, Siatounis (74′ Marrale); Yayi Mpie (46′ Somma), Prelec. A disposizione: Zovko, Doda, Brentan, Gaggero, Marrale, Krawczyk, Sepe, Paoletti, Napoli. Allenatore: Tufano.

ARBITRO: Petrella di Viterbo. Assistenti: Barone e Rinaldi di Roma 1.

AMMONITI: Siatounis, Mukaj, Aquino, Marrale. ESPULSI: Angileri, Besaggio.

