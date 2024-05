Video/ Genoa Sassuolo (2-1) gol e highlights: rimonta Grifone, neroverdi nei guai! (Serie A, 12 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GENOA SASSUOLO (2-1): LA PARTITA

Finisce 2-1 tra Genoa e Sassuolo nel divertente match dello stadio “Luigi Ferraris”: la squadra di Alberto Gilardino aggiunge un’altra perla a quella collana di soddisfazioni che è il campionato 2023/2024 dei rossoblù battendo in rimonta l’undici di Davide Ballardini, alla ricerca di altri punti-salvezza dopo la vittoria sull’Inter Campione d’Italia e che ha cullato per oltre un’ora il sogno di tornare da Genova con un risultato positivo. Invece, nonostante un pareggio sarebbe stato tutto sommato giusto, a vincere è il Grifone che era andato in svantaggio e aveva rischiato di capitolare dopo che gli ospiti avevano messo il muso avanti con Pinamonti al 31′, su penalty concesso per fallo di De Winter su Laurienté rilevato dal VAR.

A dire il vero, i liguri erano passati per primi al 7′ con Thorsby (rete poi annullata dal VAR) ma, una volta sotto, hanno rischiato il raddoppio avversario prima con Laurienté al 35′ e dopo col brutto errore di Thorstvedt davanti a Martinez. Nella ripresa il leitmotiv sembrava identico ma il gol di Badelj al 56′ (corner di Martin e sponda di Thorsby) cambiava l’inerzia della gara: era il 63′ quando su cross di Ekuban, per anticipare Retegui, Kumbulla deviava nella propria porta. Era il gol partita: pur con mezz’ora da giocare, il risultato non cambiava più tra cambi, cronometro che scorreva e attacchi disperati emiliani, mentre Vazquez sfiorava il tris. Il Genoa sale così quota 46 a metà classifica, mentre il Sassuolo resta penultimo con soli 29 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GENOA SASSUOLO (2-1): IL TABELLINO

GENOA: Martinez; Vogliacco (1′ st Ekuban), De Winter, Vasquez; Sabelli (1′ st Spence), Thorsby, Badelj (40′ st Bohinen), Frendrup, Martin; Gudmundsson (30′ st Strootman), Retegui (43′ st Ankeye). A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Cittadini, Haps. Allenatore: Alberto Gilardino.

SASSUOLO: Consigli; Erlic, Kumbulla (23′ st Volpato), Ferrari; Toljan, Henrique (43’st Mulattieri), Obiang (31′ st Racic), Thorstvedt (23′ st Bajrami), Doig; Laurientè, Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Tressoldi, Viti, Boloca, Ceide. Allenatore: Davide Ballardini.

Ammoniti: Sabelli (G), Thorsby (G), Obiang (S), Doig (S).

Reti: 31′ pt rig. Pinamonti (S), 11′ st Badelj (G), 18′ st aut. Kumbulla (S).

