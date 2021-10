Video/ Genoa Sassuolo (2-2) gol e highlights: i Grifoni rimontano ancora (Serie A)

Ancora una rimonta per il Genoa: dopo essere stato sotto di 2 e aver fatto punti contro Cagliari e Verona, i Grifoni si ripetono contro il Sassuolo in un match ricco di emozioni, come ammiriamo nel video Genoa Sassuolo 2-2. Partenza a razzo del Sassuolo a Marassi in casa del Genoa. Scatenato Scamacca che era già andato a segno al 9′ ma il VAR aveva annullato la marcatura. Per il vantaggio sassolese però è solo questione di tempo: b bella invenzione di Berardi proprio per Scamacca che si libera della guardia di Biraschi e scarica sotto la traversa il gol dello 0-1. Genoa stordito e al 22′ il Sassuolo trova già il raddoppio: traversone basso dalla fascia destra di Toljan, Criscito tocca e il pallone arriva nella disponibilità di Scamacca che firma la doppietta personale. Il Sassuolo sembra padrone della partita a Marassi ma al 27′ il Genoa trova il guizzo per riaprire la partita: cross ben calibrato dalla sinistra di Fares e Destro di testa mette fuori causa Consigli, incrociando sul secondo palo e trovando l’angolino. Al 34′ Destro troverebbe la doppietta, sempre di testa stavolta su cross di Criscito, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)

Il Genoa inizia il secondo tempo con Kallon in campo al posto di Badelj, quindi al 4′ clamoroso errore di Scamacca che in spaccata manda alto il pallone su cross teso di Toljan, con lo specchio della porta spalancato. Al 6′ entra Cambiaso nel Genoa al posto dell’infortunato Biraschi, poi ci prova Ekuban ma il Genoa sembra aver perso, almeno in parte, la spinta di fine primo tempo. Al 16′ cambio anche per il Sassuolo con Raspadori che lascia spazio a Harroui, quindi al 19′ una gran botta di Frattesi fa la “fotografia” a Sirigu, ma il pallone esce a lato di pochi centimetri. Il b getta il cuore oltre l’ostacolo nei minuti conclusivi per provare a completare la rimonta. E ci riesce proprio al 90‘, su cross da calcio d’angolo Johan Vasquez si inserisce tra Chiriches e Ferrari e fa esplodere Marassi, che può applaudire l’ennesimo recupero stagionale dei Grifoni.

Risultati Serie A, classifica/ Kean lancia la Juventus, battuta la Roma nel big match

VIDEO GENOA SASSUOLO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Davide Ballardini non può che elogiare il carattere del suo Genoa: “Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, ci tengono e siamo felici della reazione contro una squadra di grande spessore. Nella prima mezzora non riuscivamo a mantenere le distanze, giocavo troppo liberi gli avversari e noi rincorrevamo. Ci siamo messi a posto e la partita è cambiata. Tutta la squadra ha fatto bene. Bisogna avere questo spirito e questo entusiasmo, con questa qualità e generosità si ha il dovere di andare avanti. Nonostante le difficoltà i giocatori stanno dando tantissimo, posso solo ringraziare i giocatori“.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA/ Quote, sarà la partita di Moise Kean?

Per Alessio Dionisi c’è l’amarezza di un’altra occasione sprecata dal Sassuolo: “Forse abbiamo commesso l’errore pensando che la partita fosse in sicurezza, dovevamo schiacciare sull’acceleratore. Loro sono stati bravi a crederci, la sensazione era di essere padroni del campo ma è un errore che abbiamo commesso. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, noi ci siamo abbassati e loro attaccavano sotto la loro curva. Dovevamo continuare a giocare, è subentrata anche un po’ di stanchezza. Peccato perché il risultato non è all’altezza di ciò che si è visto in campo, dobbiamo fare un mea culpa. Le partite vanno giocate tutte ed analizzate nell’interezza, l’atteggiamento iniziale è stato strapositivo“.

VIDEO GENOA SASSUOLO

LEGGI ANCHE:

Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna Sarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA