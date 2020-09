Video/ Genoa Spal Primavera (1-1): highlights e gol. Un punto a testa all’esordio

Al Campo Sportivo Begato 9 le formazioni Primavera di Genoa e Spal si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecnico Scurto a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni, rendendosi subito pericolosi al 6′ grazie alla conclusione di Cuellar deviata in calcio d’angolo da D’Agostino. I rossoblu di mister Chiappino appaiono in difficoltà e rischiano grosso al 10′ prima di subire il gol del vantaggio firmato da Owolabi, sfruttando proprio la chance da corner venutasi a creare intorno al 12′. Verso il 15′ i padroni di casa si fanno vedere tramite Estrella, il cui tiro viene deviato da un difensore avversario, ma gli estensi sono implacabili e sfiorano il raddoppio al 19′ con Seck e quindi al 23′ con Orbat. Inutile poi il calcio di punizione conquistato e non capitalizzato da Besaggio con un traversone impreciso terminato oltre la linea di fondo campo. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancazzurri di mister Scurto sfiorano nuovamente il possibile gol del raddoppio sia con Horvath al 31′, autore di un colpo di testa impreciso, che con Mams al 33′, quando D’Agostino è riuscito a deviare la sfera in calcio d’angolo. I rossoblu replicano al 35′ con una conclusione ribattuta di Callon e, nel finale di frazione, devono invece correre ai ripari tramite una parata decisiva sull’ennesimo spunto del classe 2001 Demba Seck, bravo ad impegnare l’estremo difensore avversario.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i padroni di casa partono alla grande trovando immediatamente il gol del pareggio già al 46′ per merito della rete messa a segno da Estrella, sfruttando nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal suo compagno Kallon. Gli ospiti tentano quindi di ritornare subito in vantaggio con lo spunto provato da Horvath al 51′ e disinnescato in calcio d’angolo da Turchet in difesa. Pure il solito portiere D’Agostino risponde presente anche al 53′ sul tiro dalla distanza di Seck mentre i grifoni sfiorano il sorpasso verso il 57′ con Cuellar, protagonista anche al 64′, e poi in particolare con Kallon al 58′, su suggerimento di Besaggio. Nell’ultima parte della gara gli ospiti tentano in tutti i modi di tornare in vantaggio ma gli spunti provati da Seck e da Zanchetta, che ha anche colpito un palo con una conclusione al volo verso l’83’, si rivelano inutili e la sfida si spegne nel recupero. Il punto conquistato in questo primo turno stagionale permette sia al Genoa che alla Spal di raggiungere quota 1 nella classifica del campionato Primavera.

IL TABELLINO

Genoa U19-Spal U19 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 12′ Owolabi(S); 46′ Estrella(G).

GENOA – D’Agostino, Piccardo, Turchet, Dumbravanu, Zaccone(65′ Boci), De Angelis(77′ Mukaj), Zelsky(66′ Maglione), Conti, Eyong, Kallon, Besaggio, Estrella. A disp.: Corci, Chiricallo, Lipani, Sahli, Fossati, Rancati, Dellapina, Conig. All. Chiappino. All.: Chiappino.

SPAL – Galeotti, Semprini(53′ Zanchetta), Peda, Iskra, Mamas, Ellersston(73’Alcides), Cuellar, Seck, Owolabi, Horvath(86′ Campagna). A disp.: Rigon, Csinger, Szyszka, Suffer, Borsoi, Roda, Kryeziu. All.: Scurto.

Arbitro: Adalberto Fiero (sezione di Pistoia).

Ammoniti: 30′ Zaccone; 43′ Besaggio; 93′ Yabre.

CLICCA QUI PER IL VIDEO GENOA SPAL PRIMAVERA (da sportitalia)



© RIPRODUZIONE RISERVATA