Video/ Genoa Spezia (2-0): highlights e gol. Colpo salvezza per Ballardini!

Al Marassi ieri pomeriggio è stata la formazione di Ballardini a fare il suo il derby ligure contro gli spezzini: nella 33^ giornata di Serie A l’incontro tra Genoa e Spezia si è infatti chiuso col risultato di 2-0 e per il grifone sono stati tre punti pesanti verso la salvezza. Venendo alle azioni salienti della sfida che ci ha fatto compagnia ieri, va detto che fin dal via sono state gran scintille in campo e grandi occasioni da gol. Fin dalle prime battute sono alti ritmi in campo e tempo pochi minuti ecco che il Genoa prova già a graffiare con Destro, che al sesto minuto con un colpo di testa manda troppo alto il pallone. Presto i rossoblu ci riprovano Zappacosta (tra i migliori e i già aggressivi in campo ieri, benché non abbia segnato gol o assist alla fine), mentre al 28’ è gol annullato per il grifone a firma di Goran Pandev. Prima dell’intervallo sono ancora i padroni di casa a spingere, con Zappacosta che per un nulla non riesce a beffare Provedel tra i pali: lo Spezia fa davvero poco nel primo tempo e mai si rende veramente pericoloso.

È poi nella ripresa che il match della Serie A viene deciso, soprattutto dai cambi dalla panchina. Rientrati in campo dopo l’intervallo, il grifone crea meno rispetto al primo tempo, ma ottiene molto di più. Al 62’ è rete del 1-0 per il Genoa con Scamacca entrato in campo solo sei minuti prima al posto di Pandev, mentre il sigillo finale arriva all’86 con il raddoppio di Shomurodov (con il bomber entrato al posto di Destro al 63’): nel mezzo una bella occasione a firma di Strootman, con l’ex Roma che comunque si accontenta di dare l’assist vincente all’uzbeko. Al triplo fischio finale il Genoa batte lo Spezia per 2-0.

IL TABELLINO

GENOA SPEZIA 2-0 (0-0 PT)

Marcatori: 62′ Scamacca (G), 86′ Shomurodov (G)

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Masiello, Criscito; Goldaniga, Strootman (90’+1′ Cassata), Badelj, Pjaca (63′ Behrami), Zappacosta; Pandev (56′ Scamacca), Destro (63′ Shomurodov). A disp.: Marchetti, Paleari, Zapata, Zajc, Ghiglione, Melegoni, Rovella, Czyborra. All.: Ballardini

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali (85’ Agudelo), Erlic, Terzi (64′ Chabot), Bastoni; Maggiore (59′ Estevez), Leo Sena, Pobega; Farias (64′ Verde), Nzola, Gyasi (85’ Galabinov). A disp.: Zoet, Acampora, Ricci, Agoumè, Ferrer, Saponara, Dell’Orco. All.: Italiano

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Terzi, Nzola (S), Criscito, Pandev (G)

