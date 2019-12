Video/ Genoa Torino (0-1): highlights e gol. A Mazzarri basta Bremer per vincere

Successo di peso per Mazzarri in trasferta nella 14^ giornata della Serie A: come si vede nel video di Genoa Torino, ai granata è bastato il gol di Bremer nel secondo tempo per aggiudicarsi i tre punti messi in palio ai danni del grifo di Motta. Va operò detto che specialmente al via la partita è apparsa abbastanza noiosa al Marassi: il Genoa ha provato a violare la difesa avversaria ma con disattenzione e imprecisione, concedendo fin troppi palloni agli avversari: di contro pure il Torino non ha graffiato, non approfittando degli spazio che i rossoblu hanno ben concesso. E’ stato dunque solo nella ripresa che abbiamo visto un maggiore movimento in campo. Nelle prime battute è stato sempre il club ligure a farsi avanti, ora com maggior compattezza e con meno errori nelle fasi di costruzione del gioco. Cominciano dunque a piovere le prime vere occasioni da gol, ma al 77’ Bremer a gelare il pubblico del Ferrari col gol del successo, su assist di Verdi. La rete incassata immobilizza i rossoblu di Motta, che arrivano al trip0lice fischio finale senza rispondere più di tanto (nonostante il torio sia rimasto in dieci nel recupero per il doppio giallo e conseguente espulsione di Edera). Il triplice fischio finale ufficializza il successo del Torino per 1-0 nel turno di Serie A.

IL TABELLINO

Genoa Torino 0-1 (0-0 pt)

RETI: Bremer 77′

GENOA (4-3-2-1): Radu; Ghiglione (46′ Ankersen), Romero, Biraschi, Pajac; Cassata, Schone, Sturaro (82′ Gumus); Pandev, Agudelo; Favilli (66′ Pinamonti). All. Thiago Motta

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli (64′ Meité), Lukic, Ansaldi (69′ Laxalt); Verdi (88′ Edera), Berenguer. All. Mazzarri

Ammoniti: Baselli (T), Sturaro (G), Agudelo (G)

Espulsi: Edera al 95′ per doppia ammonizione

