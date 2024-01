Video/ Genoa U19 Bologna U19 (1-0) gol e highlights: rete decisiva di Omar! (Primavera, 20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA BOLOGNA PRIMAVERA: LA SINTESI

Allo Stadio Ferruccio Chittolina il Genoa Primavera supera il Bologna Primavera per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Agostini tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso l’11’ con una conclusione debole provata da Romano. I minuti scorrono sul cronometro ed i liguri insistono tanto da riuscire anche a passare in vantaggio intorno al 25′ grazie alla rete messa a segno da Omar, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Ekhator che manca poi inoltre il raddoppio al 40′ centrando solo la traversa.

Nel secondo tempo le due compagini faticano a creare azioni davvero degne di nota giocando su ritmi piuttosto blandi in modo particolare se si pensa a quanto accaduto durante la frazione di gioco precedente. Nell’ultima parte dell’incontro i Felsinei restano pure in inferiorità numerica dall’85’ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Rosetti, a cui era stato appunto già mostrato un giallo al 57′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Nigro, proveniente dalla sezione di Prato, oltre ad aver espulso Rosetti per due gialli tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Scaravilli da un lato, Amey e Diop dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono al Genoa U19 di salire a quota 24 nella classifica della Primavera 1 mentre il Bologna U19 non si muove, rimanendo fermo a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA BOLOGNA PRIMAVERA: IL TABELLINO

Genoa U19-Bologna U19 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 25′ Omar(G).

Assist: 25′ Ekhator(G).

GENOA U19 – Calvani; Scaravilli, Tosi, Abdellaoui, Rossi, Omar, Romano, Ekhator, Pinto, Arboscello, Pittino. A disp.: Boschi, Consiglio. Natale, Ferroni, Dodde, Carbone, Grossi, Ahnor, Barbini, Papastylianou. All.: Agostini Alessandro.

BOLOGNA U19 – Pessina; Carretti, Amey, Cesari, Rosetti, Ebone, Svoboda, Diop, Baroncioni, Byar, Tonin. A disp.: Gasperini, Nezirevic, Menegazzo, Hodzic, Ravaglioli, Idaro, Mercier, Mukelenge, Lai, De Luca, Mangiameli. All.: Vigiani Luca.

Arbitro: Mattia Nigro (sezione di Prato).

Ammoniti: 32′ Amey(B); 57′, 85′ Rosetti(B); 75′ Scaravilli(G); 76′ Diop(B).

Espulsi: 85′ Rosetti(B).

