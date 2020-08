Video/ Genoa Verona (3-0) gol e highlights: Sanabria eroe salvezza (Serie A)

Per il quattordicesimo anno consecutivo i grifoni militeranno in Serie A: questo il verdetto del video con gli highlights e i gol di Genoa Verona 3-0, partita che consente alla squadra di Nicola di salvarsi proprio all’ultima giornata e condanna il Lecce alla retrocessione. Serata calda e umida al Ferraris con i padroni di casa consapevoli che sono obbligati a vincere se vogliono ignorare quanto accadrà al Via del Mare (dove, per la cronaca, il Parma si imporrà per 4 a 3 una volta che i salentini getteranno definitivamente la spugna). Dimarco spaventa subito Perin con un sinistro che esce di poco a lato, poi si vede solo il Genoa in avanti che tra il 13′ e il 25′ indirizza la gara a suo dovere con la doppietta di Sanabria. Fin troppo allegra la fase difensiva degli scaligeri che probabilmente non ci credevano più di tanto nella possibilità di chiudere il campionato all’ottavo posto (e saltare così i turni preliminari di Coppa Italia), lo stesso Juric forse non se la sentiva di fare un dispetto al club con il quale ha chiuso la carriera da calciatore e ha cominciato quella da allenatore nella massima categoria. Prima dell’intervallo arriva anche il tris che porta la firma di Romero, il quale sarà protagonista nel bene e nel male. Nel male perché nel recupero si scontra duramente con Pessina che si infortuna seriamente e viene portato via in barella, si teme per il suo ginocchio che ha accusato una torsione innaturale. E poi nella ripresa si fa ammonire per la seconda volta lasciando i suoi in dieci. Poco male per i grifoni perché ai giocatori dell’Hellas interessa solamente far segnare Pazzini al passo d’addio, l’attaccante manca però l’appuntamento con il 200^ gol da professionista. Alla fine saltano i nervi ad Amrabat che aggredisce Cassata il quale reagisce malamente e vengono espulsi entrambi da Irrati prima che la rissa possa degenerare. Al triplice fischio può partire la festa dei liguri che archiviano l’annata con una salvezza sofferta ma meritata.

VIDEO GENOA VERONA: IL TABELLINO

GENOA-VERONA 3-0 (3-0)

GENOA (4-4-2): Perin; Lerager, Masiello, Zapata, Criscito (22′ Barreca); Ankersen, Behrami, Romero, Jagiello (83′ Cassata); Pandev (83′ Pinamonti), Sanabria (64′ Goldaniga). All. Davide Nicola.

VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter (75′ Salcedo), Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Eysseric, Pessina (46′ Borini); Di Carmine (46′ Pazzini). All. Ivan Juric.

ARBITRO: Massimiliano Irrati (sez. di Pistoia).

AMMONITI: Sanabria (G), Masiello (G).

ESPULSO: 62′ Romero (G) per somma di ammonizioni, 90’+1′ Cassata (G) e 90’+1′ Amrabat (V) per rosso diretto.

RECUPERO: 4′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 13′ e 25′ Sanabria (G), 44′ Romero (G).

