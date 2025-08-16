Video Genoa Vicenza (risultato finale 3-0) gol e highlights della gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026.
VIDEO GENOA VICENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa ha la meglio sul Vicenza sconfiggendolo per 3 a 0. Nel primo tempo la squadra guidata in panchina da mister Vieira parte forte proponendosi in attacco al 7′ con Stanciu che viene però fermato dal portiere Massolo, il quale evita il peggio su Carboni poi all’11’.
Gli uomini allenati invece dal tecnico Gallo falliscono un paio di occasioni interessanti con Morra, intercettato da Leali, al 16′ e pure con Vitale al 23′. I liguri sbloccano il punteggio al 41′ per merito dell’interista Carboni, in prestito secco dai nerazzurri, che stoppa di petto e calcia al volo in maniera vincente sull’assist offertogli da Martin.
Al 45’+6′ i veneti si fanno del male da soli per colpa dell’autorete firmata da Benassai, pressato da Vasquez, sulla punizione calciata dalla sinistra da Stanciu. Nel secondo tempo Caferri, da posizione favorevole, getta alle ortiche una chance interessante al 49′ per i biancorossi mentre Stanciu dall’altro lato approfitta di una respinta errata con una conclusione di prima intenzione che vale il tris definitivo da appena dentro l’area di rigore al 54′.
Nel finale Colombo non si iscrive alla lista dei marcatori chiudendo male un contropiede e Leali non consente invece a Tribussi di riaprire il match parandone il tiro al 68′. Il Genoa accede ai sedicesimi di finale ed affronterà l’Empoli, che ha passato il turno battendo ai rigori la Reggiana. Il Vicenza deve invece salutare la Coppa Italia 2025/2026 venendo appunto eliminato dalla competizione.