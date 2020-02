Video/ Gent Roma (1-1): highlights e gol. A Fonseca basta Kluivert (Europa league)

Alla Ghelamco Arena la Roma ottiene un buon pareggio in trasferta per 1 a 1 contro il Gent che le permette di qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Come si vede nel video di Gent Roma, nelle fasi iniziali del primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Fonseca a cercare di passare subito in vantaggio cogliendo però solo il palo esterno tramite uno spunto di Kolarov già al 2′. I padroni di casa non si lasciano intimorire e crescono lentamente fino a spezzare l’equilibrio grazie al gol messo a segno da Jonathan David, su assist di Bezus, intorno al 25′, approfittando di un’incertezza commessa da Mancini e Spinazzola. I giallorossi reagiscono rimanendo compatti e concentrati in modo da trovare la rete del pareggio, poi confermato anche dal VAR, immediatamente al 29′ per merito di Kluivert, ispirato sul filo del fuorigioco dall’esperto Mkhitaryan. La risposta azzurra si produce nel palo centrato da David al 31′ e, nel secondo tempo, le sortite offensive del capitano Odjidja, in particolare al 65′, non sono sufficienti per caricare i suoi e rimontare entro il triplice fischio del direttore di gara. I capitolini gestiscono la situazione favorevole senza disdegnare qualche incursione in avanti con Castro e Dzeko. In virtù della vittoria conquistata per 1 a 0 nella gara d’andata allo Stadio Olimpico e del risultato ottenuto questa sera, la Roma accede dunque al turno successivo mentre il Gent viene eliminato dalla competizione europea.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata decisamente combattuta se si pensa per esempio al possesso palla favorevole al Gent con il 57%. A questo dato si aggiunge pure una maggiore precisione nei passaggi, ovvero l’83% contro il 75% con 422 su 507 e 297 su 396 appoggi completati, oltre al 49 a 39 nei palloni recuperati sempre per gli uomini di mister Thorup. La squadra allenata dal tecnico Fonseca ha saputo dunque ottenere l’obiettivo prefissato concedendo agli avversari la superiorità anche in zona offensiva, visto che i belgi, pur non riuscendo a capitalizzare come avrebbero dovuto, hanno saputo in ogni caso collezionare un buon 6 a 1 conclusioni indirizzate nello specchio della porta e registrando un notevole 11 a 6 nei tiri larghi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Roma è stata la squadra più scorretta a causa del 13 a 11 nel computo dei falli commessi e l’arbitro spagnolo J. Sanchez ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Bezus, Depoitre, Kums, Muhammadi e Odjidja da un lato, Veretout e Spinazzola dall’altro.

IL TABELLINO

Gent-Roma 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 25′ David(G); 29′ Kluivert(R).

Assist: 25′ Bezus(G); 29′ Mkhitaryan(R).

GENT (4-3-1-2) – Kaminski; Castro-Montes, Plastun(80′ Niangbo), Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus(66′ Chakvetadze); Depoitre(67′ Kvilitaia), David. Allenatore: Jess Thorup.

ROMA (4-2-3-1) – Pau Lopez; Spinazzola(67′ Santon), Smalling, G. Mancini, Kolarov; Veretout(79′ Fazio), Cristante; Carles Perez(83′ Villar), Mkhitaryan, J. Kluivert; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: J. Sanchez (Spagna).

Ammoniti: 28′ Bezus(G); 42′ Veretout(R); 50′ Depoitre(G); 62′ Spinazzola(R); 83′ Kums(G); 90’+3′ Mohammadi(G); 90’+5′ Odjidja(G).

