Video/ Georgia Portogallo (2-0) gol e highlights: Kvara apre, Mikautadze chiude! (26 giugno 2024)

Si scende in campo in Georgia Portogallo, il risultato è di 1-0 in favore della Georgia. Mikautadze ha giocato un pallone perfetto sui piedi di Kvaratskhelia, che ha calciato in porta segnando all’angolino basso di destra. Il Portogallo ha cercato subito di rispondere con Cristiano Ronaldo, che ha calciato una punizione dalla lunga distanza verso il centro della porta. Mamardashvili però è stato attento e ha parato il tiro, concedendo un corner al Portogallo.

Video/ Repubblica Ceca Turchia (1-2) gol e highlights: Tosun la dedice! (26 giugno 2024)

Alla fine del primo tempo di Georgia Portogallo, il risultato è di 1-0 a favore della Georgia. Cristiano Ronaldo ha dimostrato grande abilità nel controllare un bel passaggio all’interno dell’area di rigore. Trovando un po’ di spazio, ha calciato forte vicino al palo sinistro, ma sfortunatamente per lui, un difensore della Georgia si è superato con un intervento provvidenziale, respingendo il pallone. Il Portogallo si appresta a battere un calcio d’angolo, cercando di riequilibrare il punteggio.

Video/ Slovacchia Romania (1-1) gol e highlights: Tricolorii agli ottavi, Falchi terzi (EURO 2024, 26 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GEORGIA PORTOGALLO, IL SECONDO TEMPO

Nei primi minuti della ripresa di Georgia Portogallo, la Georgia porta il risultato sul 2-0 grazie a Georges Mikautadze, che con freddezza glaciale calcia un rigore imparabile all’angolino basso di destra, rendendo vano il tentativo di Diogo Costa. Al 55′, dopo un controllo del VAR, l’arbitro Sandro Scharer indica il dischetto per un fallo subito da Kiteishvili, che era stato abbattuto in area. Il fallo incriminato riguarda Kiteishvili che era caduto in area ma l’arbitro aveva inizialmente fatto segno che non era rigore, suscitando attimi di suspense fino alla decisione definitiva.

Video/ Ucraina Belgio (0-0) gol e highlights: Diavoli agli ottavi, fuori i gialloblu! (EURO 2024, 26 giugno)

Georgia e Portogallo termina con il sorprendente risultato di 2-0 a favore della Georgia. Fin dai primi minuti, la Georgia ha mostrato una grande determinazione. Mikautadze ha giocato un pallone sui piedi di Kvaratskhelia, che ha calciato in porta segnando all’angolino basso di destra, portando i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Il Portogallo ha cercato di reagire con Cristiano Ronaldo, che ha avuto una buona occasione su punizione, ma il portiere Giorgi Mamardashvili è stato attento e ha respinto il tiro.

VIDEO GEORGIA PORTOGALLO, IL TABELLINO

GEORGIA: Mamardashvili G.(P), Kakabadze O., Gvelesiani G. (dal 31′ st Kvirkvelia S.), Kashia G.(C), Lochoshvili L. (dal 18′ st Tsitaishvili G.), Dvali L., Chakvetadze G. (dal 36′ st Mekvabishvili A.), Kochorashvili G., Kiteishvili O., Mikautadze G., Kvaratskhelia K. (dal 36′ st Davitashvili Z.). A disposizione: Altunashvili S., Davitashvili Z., Gocholeishvili G., Gugeshashvili L.(P), Kvekveskiri N., Kvilitaia G., Kvirkvelia S., Lobjanidze S., Loria G.(P), Mekvabishvili A., Shengelia L., Sigua G., Tabidze J., Tsitaishvili G., Zivzivadze B. Allenatore: Sagnol W..

PORTOGALLO: Costa D.(P), Silva A. (dal 21′ st Semedo N.), Pereira D., Inacio G., Dalot D., Neves J. (dal 30′ st Nunes M.), Conceicao F., Palhinha J. (dal 1′ st Neves R.), Neto P. (dal 30′ st Diogo Jota), Ronaldo C.(C), Joao Felix. A disposizione: Cancelo J., Dias R., Diogo Jota, Fernandes B., Mendes N., Neves R., Nunes M., Patricio R.(P), Pepe, Ramos G., Sa J.(P), Semedo N., Silva B., Vitinha Allenatore: Martinez R..

RETI: al 2′ pt Kvaratskhelia K. (Georgia) , al 12′ st Mikautadze G. (Georgia) .

AMMONIZIONI: al 40′ st Mekvabishvili A. (Georgia) al 28′ pt Ronaldo C. (Portogallo), al 44′ pt Neto P. (Portogallo), al 8′ st Neves R. (Portogallo).

GUARDA HIGHLIGHTS E VIDEO GOL DI GEORGIA PORTOGALLO, EUROPEI 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA