Video/ Germania Bielorussia (4-0): highlights e gol. Tedeschi a Euro 2020!

Ecco il video di Germania e Bielorussia, match per le qualificazioni agli Europei 2020 che ha visto la compagine di Loew vincere con un agile 4-0 e strappare il biglietto per la prossima manifestazione Uefa. Tornando al campo, ecco che è stato un match che parte con la Germania protesa in attacco, ma la Bielorussia lascia molti pochi spazi. Per la prima vera occasione da gol per i tedeschi bisogna attendere il quarto d’ora, con una gran botta dal limite dell’area di Ginter che impegna severamente il portiere avversario, Gutor. Al 21′ la scena si ripete, dalla stessa distanza ci prova Kroos ma stavolta il pallone finisce di poco a lato. Quindi è Gnabry a tentate dall’interno dell’area di rigore, ma senza precisione. La Germania sfiora l’80% di possesso palla ma la Bielorussia è ben chiusa e il portiere Gutor si oppone a due altri tentativi di Kroos. Al 40′ però c’è un lampo degli ospiti: Stasevich trova potenza e precisione, ma Neuer si oppone con un gran riflesso. Passata la paura, la Germania passa al 41′ con un assist di Gnabry per Ginter, che va a segno con un delizioso colpo di tacco.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i tedeschi iniziano con maggior piglio e si portano rapidamente sul 3-0. Va a segno prima Goretzka, su azione da calcio d’angolo avviata da Kroos, che dopo diversi tentativi a rete si guadagna la gloria personale al 10′ con il gol del 3-0. La Germania a questo punto rallenta e la Bielorussia avrebbe anche l’opportunità per accorciare le distanze con un rigore che Stasevich si fa però parare da Neuer. Alla fine c’è anche la doppietta di Kroos che fissa il risultato sul 4-0. La Germania stacca ufficialmente il pass per Euro 2020, anche se per il primo posto dovrà comunque battere l’Irlanda del Nord, per evitare un arrivo a pari punti con l’Olanda che dopo il pareggio a Windsor Park dovrà comunque mettere il timbro sulla qualificazione in casa contro l’Estonia.

