Video/ Germania-Estonia (8-0): highlights, goleada tedesca (European Qualifiers)

Ecco il video con i gol e gli highlights di Germania-Estonia 8-0, partita valevole per il gruppo C di qualificazione a Euro 2020. Alla Opel Arena di Mainz i tedeschi hanno preso letteralmente a pallonate gli avversari, la nazionale allenata da Joachim Loew – assente per motivi di salute, al suo posto in panchina il vice Marcus Sorg – saluta la stagione 2018-19 con un’autentica goleada. Solamente nei primi quarantacinque minuti di gioco i padroni di casa ne segnano ben cinque: Reus (doppietta per l’attaccante del Borussia Dortmund), Gnabry, Goretzka e Gundogan (dagli undici metri) trafiggono il portiere Lepmets, e senza i suoi interventi il passivo sarebbe stato ancora più pesante per gli uomini di Reim che in novanta minuti non hanno saputo creare una sola occasione da gol degna di nota, con Neuer che si è limitato a fare da spettatore non pagante in mezzo ai pali. Nella ripresa anche Gnabry fa doppietta e all’elenco dei marcatori si aggiungono nel finale anche Werner e Sané. Un risultato importante anche in chiave differenza reti, considerando che nella classifica del girone in testa c’è l’Irlanda del Nord, a punteggio pieno (ma con una differenza reti di +5), così come la Germania che però ha una partita in meno e soprattutto ha segnato molti più gol a parità di quelli subiti.

VIDEO GERMANIA-ESTONIA, LE DICHIARAZIONI

Cediamo la parola ai protagonisti, a cominciare da Marco Reus, autore di una doppietta: “Risultato che ci soddisfa pienamente, a differenza di quando abbiamo battuto la Bielorussia con appena due gol di scarto. Sin dall’inizio abbiamo imposto ritmi elevati alla partita e abbiamo trovato abbastanza presto la via del gol, capitalizzando al meglio le occasioni create. Il gol su punizione è forse uno dei più belli che abbia realizzato con la maglia della nazionale”. Manuel Neuer non è mai entrato in azione, anche a causa della modestia degli avversari: “Penso che possiamo essere orgogliosi di quanto fatto in queste due partite, era importante vincerle entrambe per mettere pressione alle altre squadre del girone”. Un altro dei protagonisti della serata è stato sicuramente Leon Goretzka: “La squadra migliora sempre più, l’affiatamento del gruppo aumenta a ogni partita, c’è ancora tanta strada da fare e i margini di miglioramento sono ampi, partite come questa ci offrono molti spunti da analizzare in vista delle prossime gare”. In assenza di Joachim Loew è intervenuto il vice-ct della nazionale tedesca, Marcus Sorg: “Non potevo sperare in un risultato migliore, la squadra ha sprizzato entusiasmo dal primo al novantesimo. Segnare otto gol agli avversari è una cosa impossibile solo mantnendo alta la concentrazione fino al triplice fischio, senza rilassarti nemmeno per una frazione di secondo”.

VIDEO GERMANI ESTONIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA