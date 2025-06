Video Germania Francia U21 (risultato finale 3-0) gol e highlights della gara valida per la seconda semifiniale degli Europei Under 21 2025.

VIDEO GERMANIA FRANCIA U21, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Košická futbalová aréna di Košice la Germania U21 si qualifica alla finale del torneo sconfiggendo per 3 a 0 la Francia U21. Nel primo tempo la strada per la finale si mette subito in discesa per i tedeschi e, di conseguenza, in salita per i francesi a causa del gol del vantaggio siglato in apertura di gara da Weiper, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal compagno Nebel, già intorno all’8′.

Il commissario tecnico Antonio Di Salvo si vede quindi costretto a rimpiazzare per infortunio Rosenfelder con Oermann verso l’11’ ma l’episodio non frena i suoi ragazzi che siglano anzi la rete del raddoppio immediato al 14′ grazie a Woltemade, il quale ribadisce la sfera alle spalle del portiere dopo che quest’ultimo ne aveva bloccato una prima conclusione.

La reazione transalpina si traduce in un tiro parato di Odobert al 19′ ed il suo collega Abline fallisce poi un paio di occasioni interessanti fra il 25′, pallone di poco largo a lato del palo, ed il 37′, con un colpo di testa fuori misura. Nel secondo tempo il neo entrato Barry non sfrutta una chance in apertura al 46′.

Nel finale è di nuovo Barry a rendersi protagonista fra i Galletti centrando un palo con un colpo di testa al 90’+1′ ed i tedeschi calano invece il tris definitivo con Gruda al 90’+3′, liberato da Wanner in maniera regolare come poi confermato dal VAR. Questa vittoria permette alla Germania U21 di accedere alla finale dei campionati Europei Under 21 2025, in cui affronterà l’Inghilterra U21, che si stanno disputando in Slovacchia. La sconfitta subita in semifinale costa invece l’eliminazione dalla rassegna continentale per la Francia U21.

