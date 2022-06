Video/ Germania Italia (5-2) gol e highlights: ennesimo tracollo azzurro

VIDEO GERMANIA ITALIA (5-2)

I gol di Gnonto e Bastoni nel finale non risolvono i problemi di un’Italia che si scioglie come neve al sole al cospetto della Germania: cinquina tedesca a Dortmund e in Nations League riemergono le amarezze già costate agli azzurri l’eliminazione dal Mondiale, come vedremo nel video Germania Italia 5-2. Al primo vero affondo è la Germania a passare: bella verticalizzazione per Raum al 10′, arriva il cross a centro area per Kimmich che insacca indisturbato, con la difesa italiana troppo statica che fa infuriare Mancini in panchina. L’Italia prova a reagire dopo lo svantaggio ma la Germania è ben messa in campo. Al 22′ su una punizione dalla trequarti di Raspadori riesce a svettare di testa Cristante, ma non c’è precisione nella sua torsione. Al 32′ una bella azione manovrata dei tedeschi permette a Hofmann di andare alla conclusione in diagonale, pronta la risposta di Donnarumma che evita il raddoppio. Al 40′ gran parata di Donnarumma su una gran botta di Werner, quindi Politano deve alzare bandiera bianca per infortunio: Mancini decide di inserire un difensore con Luiz Felipe in campo. Nel recupero però la Germania può raddoppiare: calcio di rigore fischiato per una spinta apparsa abbastanza evidente di Baston su Hofmann, dal dischetto va lo specialista Gundogan che calcia forte e centrale, con Donnarumma già tuffatosi alla sua sinistra: il primo tempo si chiude con i tedeschi avanti 2-0. CLICCA QUI PER IL VIDEO GERMANIA ITALIA (5-2)

L’Italia inizia il secondo tempo con Caprari in campo al posto di Frattesi ma è costretta a capitolare di nuovo al 6′, con Spinazzola che non riesce ad allontanare un cross teso in area e trova la gran botta di Muller che, con Donnarumma fuori causa, insacca il 3-0. Al 10′ azzurri vicini al gol con Barella, ma Neuer aveva salvato sulla linea una conclusione comunque invalidata dal fuorigioco nell’azione. Al quarto d’ora Donnarumma si oppone in due tempi a una conclusione di Werner, quindi viene ammonito Rudiger per un fallo su Gnonto. Al 19′ la Germania opera la sua prima sostituzione con Gnabry che entra in campo al posto di Hofmann. Al 22′ arriva quindi il poker tedesco, bella azione in velocità con Muller che verticalizza per Gnabry che mette nel mezzo per Werner che colpisce il pallone “sporco” ma insacca da due passi. Al 24′ è 5-0: pallone regalato da Donnarumma e la Germania scende facendo realizzare a Werner la cinquina praticamente con un rigore in movimento. L’Italia va a segno al 33′ con Gnonto, primo gol in Nazionale per lui con un tap-in vincente su conclusione di Dimarco respinta da Neuer. Quindi, proprio allo scadere del recupero, su cross da calcio d’angolo Bastoni sbuca sul secondo palo e di testa firma il definitivo 5-2.

VIDEO GERMANIA ITALIA (5-2): LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Roberto Mancini l’Italia non poteva competere con la Germania: “Credo che perdere non faccia piacere a nessuno, perdere 5-2 ancora di più. Purtroppo in questo percorso ci stanno anche queste serate dove ti va tutto storto all’inizio. Abbiamo difeso abbastanza male, troppo spazio concesso per giocare. Alla fine c’è stata una reazione, ci sono state cose positive. Abbiamo approcciato malissimo la partita, sono cose che non sono andate male. Abbiamo avuto la prima palla gol, però posso dire che ci sono state due-tre cose importanti che credo che possano essere migliori. Gnonto che fa il primo gol ed è stato uno dei migliori, Scalvini ha fatto una grande partita entrando. Ci sono state delle cose buone nonostante la delusione. Siamo a buon punto perché pensavo di perdere già a Bologna questa partita, 2, 3, 4-0. Se abbiamo cinque punti le cose sono state fatte abbastanza bene. La strada è lunga e sarà piena di circostanze così. Dobbiamo accettarle, potremmo diventare una squadra più forte. C’è troppa differenza fra noi e la Germania. Enorme“.

Hansi Flick vede la sua Germania già come una squadra completa: “In primo luogo voglio ringraziare la squadra perché ha investito moltissimo, si è allenata bene. Dopo tre pareggi alcune cose non sono state buone. Oggi per noi, per la squadra, è stato uno stress-test. Era importante vincere. Devo fare enormi complimenti alla squadra, anche per come hanno giocato a calcio. Abbiamo compiuto tutti gli obiettivo, bene in attacco. Iniziato con un pressing alto, la vittoria è più che meritata. Possiamo andare in vacanza tranquillamente, una buona fine per tutti. Dobbiamo analizzare tutte le gare e a settembre fare anche meglio. Non tutto è stato buono. L’importante è che i giocatori sentano la fiducia, con lo staff abbiamo fatto un buon lavoro. Werner ha segnato due gol, mi è piaciuto. Neuer è un fuoriclasse incredibile, sa difendere e giocare con la palla al piede, quando è sotto pressione. Sané ha giocato molto, ha fatto pressione sull’avversario. Posso essere soddisfatto, ma è stata una partita buonissima della squadra. L’asse ha funzionato bene, a sinistra, con sicurezza. Abbiamo trovato sempre una soluzione“.











