Video/ Germania Liechtenstein (9-0) gol e highlights: tedeschi sul velluto

La Germania, già qualificata ai mondiali del Qatar 2022, asfalta, come da pronostico, il Liechtenstein. Le reti sono state siglate da Gundogan, su rigore, Kaufmann, autogol, Sanè, Reus, Sanè, Muller, Baku, Muller e l’autogol di Goppel. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Dopo otto minuti di gioco c’è un calcio di rigore per la Germania! Hoffer commette un fallo bruttissimo su Goretzka in area e viene espulso. Gundogan va sul dischetto e non sbaglia! Ci prova Reus su assist di Baku, tentativo neutralizzato dall’estremo difensore del Liechtenstein. Assalto della Germania, come era prevedibile, per un match che finirà quasi sicuramente in goleada.

Hofmann pesca Gundogan in area che di testa colpisce la traversa. Kaufmann la mette nella propria porta! Arriva il raddoppio della Germania. Goretzka pesca Sanè in area un minuto dopo per il tre a zero! Germania che continua a giocare sul velluto e trova il poker con Reus! Con il destro in area chiude il match dopo meno di mezzora. Sanè ci prova da fuori area, conclusione parata, continua ad attaccare la Germania. Muller assiste Sanè in area che di testa sfiora il pokerissimo. Baku serve Sanè che prova a piazzarla nell’angolino, bene il portiere avversario. Gundogan ci prova da fuori area ma sbaglia completamente la conclusione. Sele per la prima conclusione del Liechtenstein nella porta avversaria, sfera fuori. Goretzka ci prova da fuori area, tentativo che termina fuori. Termina la prima frazione di gioco con la compagine tedesca che ha chiuso in pratica la gara in mezzora.

SECONDO TEMPO

Nmecha calcia in area di rigore, conclusione respinta. Sanè! Cala il pokerissimo la Germania! Reus la mette in mezzo con Sanè che la mette nell’angolino. Liechtenstein che sta provando a siglare la rete della bandiera. Ci prova Gundogan, bella parata del portiere avversario. Muller serve Nmecha che in area calcia a botta sicura ma trova il palo. Muller per Sanè che prova a pescare la doppietta personale, tiro parato. Germania che ricordiamo è già qualificata ai mondiali di Qatar 2022. Abbiamo intanto superato l’ora di gioco, gara in pieno controllo per i teutonici. Maximilian Arnold pesca in area Nmecha che di testa non trova la porta. Muller! Arriva il sesto gol della Germania! Neuhaus serve un pallone da mettere solo in rete per il compagno di squadra che non sbaglia. Baku!

Non si ferma la Germania che trova la rete numero sette. Reus per Baku che di sinistro non lascia scampo al portiere avversario. Muller! Doppietta per il centravanti del Bayern Monaco. con il sinistro da dentro l’area trova l’ottavo squillo per i suoi. Goppel! Tentativo maldestro e palla che termina nella propria porta. Nmecha da dentro l’area fallisce la rete del dieci a zero. Termina un match senza storia con la Germania che vince per nove reti a zero.

