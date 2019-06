Video/ Germania Nigeria (3-0): highlights e gol, tedesche ai quarti! (Mondiali)

La Germania strapazza la Nigeria con un sonante tre a zero e conquista l’intera posta in palio nei Mondiali Femminili 2019. Il primo tempo comincia nel migliore per la Nazionale tedesca, che al ventesimo spezza l’equilibrio della gara grazie ad una bella inzuccata di Popp. Le nigeriane subiscono il contraccolpo psicologico e crollano cinque minuti dopo, concedendo un rigore che la Germania non sbaglia. Dagli undici metri si presenta Darbrit, che insacca di precisione con un tiro angolato. Per le tedesche diventa tutto più facile e per poco non vanno sul 3-0 con la complicità Oparanozie.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si fa più tranquilla per la Germania, mentre la Nigeria inizia a perdere consapevolezza e sente il peso delle assenti. Le tedesche non mostrano cali di attenzione e per archiviare la pratica si portano sul tre a zero con Schuller. Il gol nasce da un diagonale perfetto da parte dell’attaccante, dopo l’ennesima imprecisione della difesa nigeriana. Grazie a questo successo la Germania avanza agli ottavi di finale dei Mondiali 2019. Finisce qui, invece, l’avventura per le africane, sconfitte nettamente da un avversario che nell’arco dei novanta minuti ha mostrato la propria superiorità tecnica e tattica.

