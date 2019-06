Video/ Germania Romania Under 21 (4-2): highlights e gol, Amiri decisivo (Europei)

Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la Germania Under 21 supera per 4 a 2 la Romania U21. Nel primo tempo, nonostante un avvio difficile, i tedeschi passano in vantaggio al 21′ per merito della rete segnata da Amiri. La Nazionale del ct Radoi non resta però a guardare e pareggia al 27′ grazie al calcio di rigore trasformato da Puscas e concesso per fallo di Baumgartl su Hagi. I rumeni riescono anche a completare la rimonta prima della fine della frazione con la doppietta dell’ottimo Puscas, in gol questa volta con un colpo di testa su assist di Ivan al 44′. Nel secondo tempo la situazione viene nuovamente ribaltata con la nuova doppietta di Waldschmidt, protagonista con un calcio di rigore al 51′, fischiato per una trattenuta di Hagi, ed al 90′, su assist di Amiri. Quest’ultimo è a sua volta autore di una doppietta per il poker definitivo nel recupero al 90’+4′. Grazie a questo successo la Germania si qualifica per la finale dell’Europeo Under 21 mentre la Romania saluta la competizione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata molto combattuta, a cominciare dal possesso palla equamente diviso al 50%. La Germania si è però rivelata superiore in quanto a precisione nei passaggi, l’86% contro l’83% con 394 su 458 e 336 su 403 appoggi completati. I tedeschi hanno anche recuperato più palloni, 28 a 26, ed in fase offensiva si sono distinti grazie al 25 a 15 nelle conclusioni totali, delle quali 9 a 3 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Germania è stata la squadra più fallosa a fronte del 10 a 7 nel computo dei falli commessi e l’arbitro israeliano Grinfeld ha estratto il cartellino giallo per 7 volte ammonendo rispettivamente Baumgartl e Tah da un lato, Ivan, Hagi, Pascanu, poi espulso con un rosso diretto nel recupero, Radu e Baluta dall’altro.

IL TABELLINO

Germania U21-Romania U21 4 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 21′, 90’+4′ Amiri(G); 27′ RIG., 44′ Puscas(R); 51′ RIG., 90′ Waldschmidt(G).

Assist: 27′ Ivan(R); 90′ Amiri(G).

GERMANIA (4-1-3-2) 1 Nubel; 3 Klostermann, 4 Tah, 5 Baumgartl, 14 Mittelstadt; 6 Eggestein(88′ Maier); 19 Neuhaus(79′ Nmecha), 8 Dahoud(90’+3′ Koch), 7 Oztunali; 10 Waldschmidt, 18 Amiri. All.: Stefan Kuntz.

ROMANIA (4-2-3-1) 1 I. Radu; 6 Manea, 5 Nedelcearu, 4 Pascanu, 3 Stefan; 21 Baluta, 17 Cicaldau(69′ Ciobanu); 8 Man, 10 I. Hagi, 19 Ivan(55′ Coman); 9 Puscas(87′ Petre). All.: Matei Radoi.

Arbitro: O. Grinfeld (Israele).

Ammoniti: 26′ Baumgartl(G); 36′ Ivan(R); 47′ Tah(G); 50′ Hagi(R); 88′ Pascanu(R); 90’+3′ Radu(R); 90’+6′ Baluta(R).

Espulsi: 90’+3′ Pascanu(R).

