Video / Germania Spagna (1-0): highlights e gol, alle tedesche basta Dabritz al 42′

Nuovo pesantissimo successo delle tedesche che ieri sera a Valenciennes hanno battuto col risultato di 1-0 la nazionale spagnola del ct Vilda. Come emerge dal video di Germania Spagna, ancora una volta le teutoniche si sono rivelate non tanto belle da vedere ma incredibilmente concrete e capaci di mettere in campo un calcio quando mai efficace e che potrebbe quindi portarle ben lontano in questi Mondiali di calcio femminile 2019. Per ottenere la vittoria a quindi i tre punti nella classifica del girone B alle tedesche è basta la rete firmata da Dabritz nel primo tempo al 42’: le iberiche hanno quindi provato per il resto del match e soprattutto nella ripresa di forare la difesa avversaria ma di fatto si è concluso ben poco in area avversaria. Segnaliamo poi che con questa vittoria sulla Spagna la Germania vola in testa al girone B a punteggio pieno e non dovrebbe quindi dubitare di trovare il pass per il tabellone finale dei Mondiali di calcio femminile 2019.

IL TABELLINO

Germania Spagna 1-0 (1-0 pt)

Reti: 42′ Däbritz.

Germania (4-4-2 ): A.Schult, S.Doorsoun, V.Schweers, M.Hegering, K.Hendrich, G.Gwinn, S.Däbritz, L.Goeßling, L.Oberdorf, S.Huth, A.Popp (Cap.). All: Martina Voss-Tecklenburg A disposizione: T.Knaak, C.Simon, D.Marozsán, L.Schüller, J.Elsig, L.Benkarth, L.Dallmann, K.Bühl, M.Leupolz, L.Maier, M.Frohms, L.Magull.

Cambi: K.Bühl <-> K.Hendrich (45′), L.Magull <-> L.Oberdorf (65′), M.Leupolz <-> L.Goeßling (80′)

Spagna (4-3-3 ): S.Paños, M.Corredera, I.Paredes, Mapi León, M.Torrejón (Cap.), Jenni Hermoso, S.Meseguer, V.Torrecilla, Nahikari García, A.Putellas, Mariona. All: Jorge Vilda A disposizione: Leila, Mariasun Quiñones, Ivana, A.Sampedro, A.Pereira, Vicky Losada, Lucía García, C.Jiménez, Patri Guijarro, A.Bonmatí, Lola Gallardo, A.Falcón.

Cambi: L.García <-> M.Caldentey (59′), P.Guijarro <-> S.Meseguer (66′), A.Bonmatí <-> A.Putellas (77′)

Ammonizioni: V.Schweers

Stadio: Stade du Hainaut

Arbitro: Kateryna Monzul

VIDEO GERMANIA SPAGNA, HIGHLIGHTS





