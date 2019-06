Video/ Germania Svezia (1-2): highlights e gol, gialloblu in semifinale (Mondiali)

Nulla da fare per le tedesche di Voss Tecklenburg: sono le svedesi a trovare la vittoria col risultato di 2-1 ieri nel quarto di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019 e quindi a trovare posto in semifinale, dove incontrerà l’Olanda (che ha battuto le azzurre). Come si vede nel video di Germania Svezia, però le teutoniche non sono cadute senza onore, anzi hanno dato vita a un match quanto mai divertente ed appassionante, ricco di grandi emozioni e giocato sempre a ritmi altissimi. Già al via infatti le due compagini sono scese in campo con grande vivacità: la prima rete arriva ben presto già al 16’ del primo tempo con Magiull che porta in vantaggio le tedesche. La risposta delle svedesi però è repentina e già al 22 ‘ il tabellone del risultato è fisso sull’1-1 con la rete di Jakobsson. Nella ripresa il match pare ancora equilibrato, fino almeno alla rete di Blackstenius che al 48’ rilancia e porta in vantaggio la Svezia: alla Germania tocca quindi un secondo tempo alla ricorsa e nonostante le grandi occasioni da gol create però il pari non arriva, complice anche la prestazione superlativa tra i pali della Svezia di Lindahl. Il triplice fischio finale conferma la Svezia alle semifinali dei mondiali di cacio femminile 2019, dove tra pochi giorni se la vedrà con l’Olanda, campionessa continentale in carica.

IL TABELLINO

Germania Svezia 1-2 (1-1 pt)

Reti: 16′ Magull (G), 2′ Jakobsson (S), 48′ Blackstenius (S)

GERMANIA 4-3-3: Schult, Simon, Hegering, Schueller, Huth, Popp, Daebritz, Gwinn, Dallmann, Magull, Doorsoun. All. Martina Voss-Tecklenburg.

SVEZIA 4-3-3: Lindahl, Sembrante, Glas, Fischer, Eriksson, Asllani, Jakobsson, Blackstenius, Seger, Rolfo, Rubensson. All. Peter Gerhardsson.

Note: ammoniti 56′ Rolfo (S)

Arbitro: Frappart Stadio: Roazhon Park (Rennes)

