Video/ Getafe Barcellona (0-2): highlights e gol. Tre punti per Valverde

Il Barcellona, con Messi in panchina, supera a domicilio il Getafe grazie alle reti siglate da Suarez e Junior Firpo. Ad inizio gara le emozioni sono subito forti. Grandissima occasione per Suarez che si invola da solo verso la porta avversaria, ma il suo sinistro è inguardabile. Grandissimo intervento di Ter Stegen su Angel che arriva a rimorchio sul secondo palo calcia a botta sicura trovando la grandissima risposta dell’estremo difensore tedesco. Nei minuti di recupero della prima frazione arriva la rete che sblocca la gara. Grandissimo pallonetto a scavalcare il portiere avversario su assist che arriva direttamente da Ter Stegen di Suarez. L’estremo difensore aveva anticipato l’attaccante avversario per poi servire subito Suarez che sfodera un colpo da campione. La prima frazione di gioco termina con il Barcellona avanti grazie alla rete siglata da Suarez con un pallonetto.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa non cambia copione con il Barcellona a fare la gara. Lenglet commette fallo su Kenedy e prende il giallo. Brutto errore di Soria, Junior Firpo si butta sulla ribattuta del portiere e sigla il raddoppio. Nell’ultima parte di gara capita un’ottima occasione sui piedi di Suarez che conclude però su Soria. Soria serve Arthur che per poco non trova il tris, pasticcio in difesa dell’estremo difensore avversario. Intanto Langlet si becca il secondo giallo e viene espulso, il Barcellona chiude in dieci. Il Getafe ha l’occasione per siglare la rete della bandiera con il grandissimo pallone di Portillo per Angel che spreca malamente. L’arbitro mette fine ad una gara molto divertente, la differenza l’ha fatta il cinismo dei rispettivi attacchi.

VIDEO GETAFE BARCELLONA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA