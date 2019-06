Video/ Ghana Benin (2-2): highlights e gol, Ayew e Pote protagonisti (Coppa Africa)

All’Ismailia Stadium le formazioni di Ghana e Benin non vanno oltre un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo la squadra allenata dal ct Dussuyer preme subito forte sull’acceleratore e passa immediatamente in vantaggio al 2′ con Pote, su assist filtrante di Soukou. Le Stelle Nere reagiscono subito e pareggiano già al 9′ con Andre Ayew e completano il sorpasso al 42′ per merito di Jordan Ayew, su suggerimento di Kasim. Nel secondo tempo gli uomini di Appiah si complicano le cose quando Boye viene espulso al 54′ per doppia ammonizione. La superiorità numerica favorisce gli Scoiattoli che riescono quindi a siglare il gol del pari al 63′ tramite Pote, autore di una doppietta, con l’aiuto di Dossou. Il punto conquistato ad Ismailia permette sia al Ghana che al Benin di raggiungere quota 1 nella classifica del gruppo F della Coppa d’Africa al termine della prima giornata della fase a gironi.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata abbastanza combattuta, a cominciare dal possesso palla favorevole appena con il 51% al Benin, sebbene sia stato il Ghana a completare più passaggi: 266 su 336 contro 264 su 331 appoggi completati. In fase offensiva sono sempre i giocatori di Dussuyer a spiccare grazie al 12 a 7 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 3 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Benin è stata la squadra più scorretta a causa del 26 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro tunisino Youssef Essrayri ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Boye, in due occasioni e venendo quindi espulso, Kasim da un lato, D’Almeida e Mounie dall’altro.

IL TABELLINO

Ghana-Benin 2 a 2 (p.t. 2-1)

Reti: 2′, 63′ Pote(B); 9′ A.Ayew(G); 42′ J.Ayew(G).

Assist: 2′ Soukou(B); 42′ Kasim(G); 63′ Dossou(B).

GHANA Ofori, Yiadom, Argbenyenu, Kassim, Boye, Partey, Wakaso, A. Ayew(89′ Acquah), J. Ayew, Atsu, Agyepong(36′ Owusu; 59′ Mensah). All.: Appiah.

BENIN Farnolle, Barazé, Adilehou(62′ Mama), Adenon, Verdon, Imorou, Poté, D’Almeida(63′ Dossou), Adéoti, Soukou(83′ Djiglou), Mounié. All.: Dussuyer.

Arbitro: Youssef Essrayri (Tunisia).

Ammoniti: 37′, 54′ Boye(G); 46′ D’Almeida(B); 77′ Kasim(G); 90’+1′ Mounie(G).

Espulsi: 54′ Boye(G).

VIDEO GHANA BENIN, HIGHLIGHTS





