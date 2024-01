Video/ Ghana Capo Verde (1-2) gol e highlights: Rodrigues, rete in extremis (Coppa d’Africa, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GHANA CAPO VERDE: LA SINTESI

Allo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan Capo Verde supera il Ghana per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli uomini guidati dal commissario tecnico Pedro Leitao Brito partono forte lamentandosi per un presunto fallo di mano non ravvisato in area avversaria già al 4′ e riuscendo a passare in vantaggio verso il 18′ grazie alla rete messa a segno da Jamiro Monteiro.

I minuti scorrono sul cronometro e la squadra allenata da mister Hughton replica cogliendo un palo al 36′ con Konigsdorffer oltre a vedersi poi annullare un gol con Ashimeru al 36′ a causa di una posizione di fuorigioco ravvisata su segnalazione del VAR. Nel secondo tempo il copione della sfida pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e gli Squali Blu non capitalizzano un calcio di punizione con Bebe al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro le Stelle Nere pareggiano al 57′ con il gol trovato da Djiku su assist di Ayew ma i Creoli tornano avanti in maniera definitiva al 90’+2′ con il gol siglato da Rodrigues, supportato da Benchimol.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro congolese Jean-Jacques Ndala Ngambo ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Djiku, Baba e Paintsil da un lato, Duarte, Rocha Santos e Rodrigues dall’altro. I tre punti conquistati in questo primo turno della competizione continentale permette a Capo Verde di salire a quota 3 nella classifica del girone B della Coppa d’Africa 2024 mentre il Ghana non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GHANA CAPO VERDE: IL TABELLINO

Ghana-Capo Verde 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 18′ Monteiro(C); 56′ Djiku(G); 90’+2′ Rodrigues(C).

Assist: 56′ Ayew(G); 90’+2′ Benchimol(C).

GHANA (4-2-3-1) – Ofori; Odoi, Djiku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Baba; Paintsil, Konigsdorffer, Ayew; Semenyo. Commissario tecnico: Chris Hughton.

CAPO VERDE (4-3-3) – Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Joao Paulo; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Bene, Cabral. Commissario tecnico: Pedro Leitao Brito.

Arbitro: Jean-Jacques Ndala Ngambo (Repubblica Democratica del Congo).

Ammoniti: 10′ Djiku(G); 48′ Baba(G); 54′ Paintsil(G); 64′ Duarte(C); 74′ Rocha Santos(C); 90’+3′ Rodrigues(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GHANA CAPO VERDE

