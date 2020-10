Video/ Giana Erminio Alessandria (1-1) highlights e gol: pari a Gorgozola (Serie C)

Eccoci al video di Giana Erminio Alessandria, partita valida per la 5^ giornata nel girone A di Serie C. Le due squadre si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Eusepi e Rossini. Finardi la mette in mezzo, Ferrario riceve la palla tra i piedi ma non riesce a concludere. Chiarello ad un passo dal gol. Su un rimpallo la palla termina di poco a lato. Eusepi! La sblocca l’Alessandria alla mezzora di gioco. Corazza serve Eusepi e la mette sul palo lontano, vantaggio ospite. Eusepi serve Chiarello che entra in area ma non trova il tempo per la battuta a rete. Suljic ferma ottimamente l’iniziativa di Zugaro. Rossini! Arriva il pareggio della Giana Erminio! Grande controllo e tiro in area con Crisanto che tocca ma non riesce ad evitare la rete del pareggio. La prima frazione termina sul risultato di parità con la compagine di casa capace di provenire al pareggio nel finale di prima frazione.

VIDEO GIANA ERMINIO ALESSANDRIA: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Giana Erminio Alessandria arriviamo al racconto di quanto accaduto nel secondo tempo. Eusepi prova a servire Corazza che non ci arriva. Eusepi prova a servire Suljic che non ci arriva per un soffio. Pinto tira da fuori area ma trova la parata di Crisanto. Eusepi calcia a botta sicura ma trova la splendida risposta di Zanellati già bravo su Parodi. In questa seconda frazione sono molti gli errori in fase d’impostazione delle due compagini. Perna dalla distanza trova la parata di Crisanto. Di Quinzio prova il cross ma Montesano libera l’area di rigore. Di Maira in area gira in porta ma sbaglia la misura, ghiotta occasione gettata al vento. Altra occasione con Parodi che viene chiuso in angolo. Arrighini prova la conclusione vincente ma Zanellati blocca. Non c’è più tempo, termina in parità il match.