Video/ Giana Erminio Alessandria (3-0) gol e highlights: doppietta di Pinto! (Serie C, 23 marzo 2024)

Allo Stadio Città di Gorgonzola la Giana Erminio supera l’Alessandria per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Chiappella partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 3′ quando Franzoni, liberato da Mbarick Fall, coglie il palo alla destra del portiere avversario Spurio. I minuti scorrono sul cronometro e la Giana insiste riuscendo a passare in vantaggio al 30′ grazie alla rete messa a segno da Franzoni ma le cose sembrano complicarsi dal 41′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata dall’estremo difensore Pirola, reo di aver preso la sfera con le mani fuori dalla sua area.

Al 42′ Magni va a collocarsi tra i pali prendendo il posto di Mbarick Fall ed i biancazzurri trovano comunque il gol del raddoppio al 45’+2′ per merito di Pinto, approfittando di un errore commesso da Soler. Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i biancazzurri calano addirittura il tris al 62′ con Pinto, bravo dunque a completare la doppietta personale su assist del suo compagno Maguette Fall. Nell’ultima parte dell’incontro i piemontesi non capitalizzano in miaschia nemmeno all’88’ quando Fall salva sulla linea la palla persa da Magni.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Viapiana, proveniente dalla sezione di Catanzaro, oltre ad aver espulso Pirola con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Pellegrini, Busatto e Gazaoul fra gli ospiti. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono alla Giana Erminio di salire a quota 46 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Alessandria non si muove, rimanendo ferma a 18 punti.

Giana Erminio-Alessandria 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 30′ Franzoni(G); 45’+2′, 62′ Pinto(G).

Assist: 62′ Maguette Fall(G).

GIANA ERMINIO (3-5-2) – Pirola; Ferrante, Piazza, Minotti; Lamesta, Pinto, Marotta, Franzoni; Mbarick Fall, Maguette Fall. Allenatore: Chiappella.

ALESSANDRIA (3-5-2) – Spurio; Ciancio, Soler, Cusumano; Pellegrini, Sepe, Nichetti, Mastalli, Nunzella; Siafà, Gazaoul. Allenatore: Binotto.

Arbitro: Viapiana (sezione di Catanzaro).

Ammoniti: 45’+3′ Pellegrini(A); 63′ Busatto(A); 76′ Gazaoul(A).

Espulsi: 41′ Pirola(G).

