VIDEO/ Giana Erminio Arzignano (risultato 0-1) gol e highlights: colpo esterno! (Serie C, 1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO ARZIGNANO: LA CRONACA

I vicentini dell’Arzignano sbancano il “Città di Gorgonzola”. Nel primo tempo, la partita comincia con un tentativo da parte di Barba, che calcia da fuori area ma senza mettere in difficoltà il portiere di casa, Zacchi. Successivamente, Davi viene ammonito per un fallo su Messaggi. All’11′ la Giana si avvicina al gol con un colpo di testa di Fall, ma la sua conclusione trova una straordinaria risposta da parte di Boseggia. Nella fase centrale del primo tempo, il ritmo della partita si abbassa e entrambe le squadre sembrano essere concentrate principalmente sulla difesa. Al 27′ Parigi prova a creare una chance da solo, ma la sua conclusione non è abbastanza potente da mettere in difficoltà Zacchi. All’33’ Bernardi viene ammonito per un fallo su Previtali. Poi, al 42′ Parigi si fa vedere nuovamente, controlla bene il pallone nell’area della Giana e calcia di destro, ma Zacchi è sempre pronto a respingere. La prima metà si conclude senza reti al “Città di Gorgonzola”, con l’Arzignano che sembra più intraprendente, sebbene non ci siano state molte occasioni da gol.

All’inizio della ripresa, dopo appena 2′, l’Arzignano trova il vantaggio. Antoniazzi sblocca il risultato con un potente tiro di sinistro che si insacca dopo aver toccato il palo. La Giana Erminio fatica a reagire, e al 14′ ha una chance con una girata di Fall in area, ma il suo tiro viene bloccato da un difensore avversario. Nel frattempo, la Giana inserisce Caferri e Fumagalli, mentre l’Arzignano schiera Gemignani e Cariolato. La Giana Erminio cerca di accelerare al 24′ quando Caferri tenta di sorprendere Boseggia con un tiro rasoterra, ma il portiere è attento e blocca il pallone a terra. Al 33′ è il turno di Fumagalli di cercare un tiro da fuori area, ma il suo tentativo sfiora il palo. Antoniazzi, l’autore del gol, viene ammonito, ma la Giana non riesce a creare opportunità da gol nemmeno durante i 5 minuti di recupero. La partita si chiude quindi con l’Arzignano che porta a casa tre punti molto importanti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: GIANA ERMINIO ARZIGNANO 0-1

Marcatore: 2’st Antoniazzi

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante (36’ st Groppelli), Minotti; Lamesta (35’ st Verde), Franzoni, Marotta, Pinto (29’ st Ballabio), Messaggi (7’ st Caferri); Perna (7’ st Fumagalli), Fall. A disposizione: Pirola, Magni, Francolini, Barzotti, Piazza. All. Andrea Chiappella.

Arzignano (4-3-1-2): Boseggia; Davi (11’ st Cariolato), Milillo, Piana, Bernardi (11’ st Gemignani); Lakti (36’ st Zanon), Bordo, Antoniazzi; Barba (36’ st Casini); Grandolfo (31’ st Cazzadori), Parigi. A disposizione: Pigozzo, Raina, Molnar, Balde, Lunghi, Centis, Campesan, Canato. All. Giuseppe Bianchini.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Assistenti: Vitale di Salerno, Marra di Agropoli. Quarto Ufficiale: El Amil di Nichelino.

Note. Ammoniti: Davi (A), Bernardi (A), Lakti (A), Antoniazzi (A). Angoli: 5-3. Recupero: 0’pt, 5′ st.

