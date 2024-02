Video/ Giana Erminio Legnago Salus (1-2) gol e highlights: la decidono Martic e Rocco (13 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS (1-2): LA PARTITA

Colpo esterno del Legnago Salus sul campo della Giana Erminio firmato da Martic e Rocco. Legnago Salus che raggiunge quota 37 punti in graduatoria mentre la Giana Erminio resta a 31 punti. Punizione calciata benissimo da Martic che supera la barriera e non lascia scampo a Zacchi, Legnago avanti. Sbampato in area, letteralmente perso dalla difesa avversaria, la mette in mezzo per Rocco che da pochi passi trova la rete del raddoppio. La prima frazione vede gli ospiti avanti di due reti.

Diretta/ Giana Erminio Legnago Salus (risultato finale 1-2): accorcia Franzoni (13 febbraio 2024)

all’ora di gioco Messaggi salta Diaby con una bella giocata, il tiro viene respinto sui piedi di Franzoni che stoppa e calcia nell’angolino. Giani ha il pallone per chiuderla. Ingresso in area e tiro a botta sicura, Zacchi compie una grandissima parata. Termina il match, esulta il Legnago Salus.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS (1-2): IL TABELLINO

Giana Erminio (4-2-3-1): Zacchi; Caferri, Ferrante (11’st Previtali), Minotti (25’st Colombara), Groppelli (46’st Boafo); Franzoni, Marotta; Lamesta, Barzotti, Messaggi (25’st Fall); Verde (11’st Perna). A disp.: Pirola, Magni, Pinto, Ballabio, Acella, Corno, Piazza. All.: Chiappella.

Video/ Legnago Salus Albinoleffe (2-1) gol e highlights: la decide Svidercoschi! (Serie C, 10 febbraio 2024)

Legnago Salus (3-4-3): Fortin; Sbampato (11’st Noce), Martic, Zanandrea; Muteba, Diaby (22’st Casarotti), Viero (11’st Van Ransbeeck), Boci; Sambou (38’st Motoc), Svidercoschi (22’st Giani); Rocco. A disp.: Tosi, Businarolo, Hadaji, Mazzali, Zanetti, Travaglini, Ruggeri, Buric, Franzolini, Mbakogu. All. Donati

Arbitro: Renzi di Pesaro (Fracchiolla-Galasso).

Reti: 28’pt Martic (L), 34’pt Rocco (L); 22’st Franzoni (G).

Note: ammoniti Ferrante (G), Minotti (G), Diaby (L) e Zanandrea (L). Recupero: pt 0’, st 5’.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS













© RIPRODUZIONE RISERVATA