Video/ Giana Erminio Novara (0-1) gol e highlights: Urso decide la sfida (3 febbraio 2024)

Vittoria importantissima del Novara in chiave salvezza sul campo della Giana Erminio. Gara subito vibrante con Ferrante che sbaglia ad impostare, Ongaro recupera la sfera e si invola verso la porta avversaria, Minotti lo chiude e salva. Boccia la mette in mezzo, Zacchi esce malissimo e regala la sfera del vantaggio ad Urso che deve solo metterla in rete. Il tiro tocca prima il palo e poi supera la linea di porta, Novara avanti. Nel finale di prima frazione altra mazzata per i padroni di casa. Caferri commette fallo su Calcagni, secondo giallo ed espulsione.

Urso controlla e calcia da fuori area, palla fuori. Ballabio ci prova da fuori area, tiro deviato in calcio d’angolo. La Giana Erminio prende poi il pallino del gioco in mano e attacca a testa bassa. Nel finale Fall chiede un rigore ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

GIANA ERMINIO: Zacchi G. (Portiere), Previtali N., Ferrante L. (dal 32′ st Messaggi C.), Minotti G., Lamesta A. (dal 31′ st Lamesta A.), Franzoni A., Pinto D. (dal 18′ st Ballabio M.), Acella C. (dal 1′ st Groppelli F.), Caferri L., Fall M., Verde F. (dal 18′ st Marotta M.). A disposizione: Barzotti M., Boafo T., Colombara M., Corno L., Fumagalli G. (Portiere), Perna F., Piazza A., Pirola C. (Portiere)

NOVARA: Minelli S. (Portiere), Boccia S., Bertoncini D., Lorenzini F., Kerrigan L. (dal 33′ st Scappini S.), Calcagni R. (dal 41′ st Schiro T.), Ranieri R. (dal 33′ st Ngamba A.), Di Munno A., Urso O., Corti N. (dal 16′ st Bentivegna A.), Ongaro E. (dal 33′ st Donadio C.). A disposizione: Cannavaro A., Caravaca T., Desjardins A. (Portiere), Lancini E., Menegaldo T. (Portiere), Migliardi F., Vilhjalmsson A.

Reti: al 32′ pt Urso O. (Novara) .

Ammonizioni: al 16′ pt Caferri L. (Giana Erminio) al 11′ pt Calcagni R. (Novara), al 23′ pt Di Munno A. (Novara), al 12′ st Ranieri R. (Novara), al 21′ st Minelli S. (Novara).

Espulsioni: al 45′ pt Caferri L. (Giana Erminio).

