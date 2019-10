Video/ Giana Erminio Novara (2-1): highlights e gol. Piccoli e Pinto nel 1^ tempo!

Allo Stadio Città di Gorgonzola la Giana Erminio supera il Novara per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa cercano di prendere in mano le redini dell’incontro fino a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Piccoli al 20′. I lombardi insistono e raggiungono pure il gol del raddoppio a ridosso dell’intervallo, precisamente al 44′, per merito di Pinto. Nel corso del secondo tempo la squadra di mister Bozzini gestisce la situazione favorevole mentre i piemontesi mettono a segno soltanto una rete al 62′ con Capanni, senza più riuscire a concretizzare le proprie speranze di rimonta. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Di Cairano, della sezione di Ariano Irpino, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Pinto, Remedi e Capano da un lato, Piscitella e Nardi dall’altro, oltre ad aver allontanato Gambaretti direttamente dalla panchina. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono alla Giana Erminio di salire a quota 5 nella classifica del girone A di Serie C mentre il Novara non si muove, rimanendo fermo a 14 punti.

VIDEO GIANA ERMINIO NOVARA: IL TABELLINO

Giana Erminio-Novara 2 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 20′ Piccoli(G); 44′ Pinto(G); 62′ Capanni(N).

GIANA ERMINIO – 22 Marenco, 2 Persico, 6 Piccoli, 7 Pinto (Cap), 10 Perna (Vcap), 15 Remedi, 16 Maltese, 24 Montesano, 25 Pirola, 28 Mutton, 29 Madonna. A disposizione: 1 Leoni, 4 Gambaretti, 5 M’Zoughi, 8 Pedrini, 9 Gioè, 13 Stanzione, 18 Otele Nnanga, 20 Capano, 21 Zulli, 23 Sosio, 26 Cortesi, 27 Cazzago. Allenatore: Luca Bozzini.

NOVARA – 27 Marchegiani, 3 Cagnano, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 15 Collodel (Vcap), 18 Bortolussi, 21 Fonseca, 23 Bianchi (Cap), 24 Piscitella, 30 Peralta, 33 Cassandro. A disposizione: 1 Marricchi, 34 Ferrara, 2 Tartaglia, 7 Nardi, 8 Schiavi, 9 Zunno, 10 Buzzegoli, 13 Visconti, 16 Capanni, 19 Gonzalez, 25 Bellich, 28 Pinzauti. Allenatore: Simone Banchieri.

Arbitro: Michele Di Cairano (Ariano Irpino).

Ammoniti: 12′ Pinto(G); 43′ Piscitella(N); 53′ Remedi(G); 71′ Nardi(N); 85′ Capano(G).

