Video/ Giana Erminio Pergolettese (1-1): gol e highlights, Cortesi risponde a Morello

Allo Stadio Comunale Città di Gorgonzola le formazioni di Giana Erminio e Pergolettese non vanno oltre un pareggio per 1 a 1: ecco dunque tutte le emozioni nel video Giana Erminio Pergolettese. Nel primo tempo gli ospiti prendono in mano il controllo delle operazioni quasi subito ed i loro sforzi vengono premiati al 22′ dalla rete del vantaggio segnata da Morello, capitalizzando il colpo di testa di Agnelli ribattuto dal palo. La squadra allenata da mister Contini insiste in cerca del gol del raddoppio ma finisce col fallire anche l’opportunità più importante quando Franchi si lascia parare un calcio di rigore dall’ottimo portiere avversario Marenco al 35′, conquistato per un fallo di Pirola proprio ai danni di Franchi. Nell’ultima parte del secondo tempo, ovvero all’87’, ci pensa Cortesi a siglare il gol del pareggio definitivo mentre gli ospiti si disperano quando, nel recupero, la punizione di Panatta si infrange contro il palo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Bordin, della sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Agnelli, Ferrari e Girgi, nella Pergolettese. Il punto conquistato permette rispettivamente alla Giana Erminio di portarsi a quota 7 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Pergolettese tocca quota 5 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO GIANA ERMINIO PERGOLETTESE

VIDEO GIANA ERMINIO PERGOLETTESE: IL TABELLINO

Giana Erminio-Pergolettese 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 22′ Morello(P); 87′ Cortesi(G).

GIANA ERMINIO (4-3-3) Marenco; Madonna, Pirola, Montesano, Perico; Remedi, Maltese, Piccoli; Pedrini, Perna, Pinto. All.: Albè.

PERGOLETTESE (3-5-2) Ghidotti; Coly, Canini, Bakayoko; Muchetti, Panatti, Agnelli, Ferrari, Girgi; Franchi, Morello. All.: Contini.

Arbitro: Andrea Bordin (Bassano del Grappa).

Ammoniti: Agnelli, Ferrari, Girgi(P).

