Video/ Giana Erminio Pro Patria (1-2) gol e highlights: Vaghi firma il successo! (Serie C, 6 gennaio 2024)

Allo Stadio Città di Gorgonzola la Pro Patria supera in trasferta la Giana Erminio per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le emozioni scarseggiano su entrambi i fronti nonostante tutte e due le squadre siano riuscite ad affacciarsi in avanti con un calcio d’angolo ciascuna. Intanto l’arbitro ha già ammonito Mallamo al 18′ tra i calciatori della Pro Patria. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Colombo insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 29′ grazie alla rete messa a segno da Pitou ma perdono prematuramente per infortunio Lombardoni, sostituito da Saporetti già al 43′.

Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza e la Pro trova pure il gol del raddoppio al 57′ per merito di Vaghi, autore di un colpo di testa vincente su assist di Stanzani. La Giana replica al 60′ centrando la trasversa con Fall. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri accorciano le distanze all’85’ con il calcio di rigore guadagnato e trasformato da Fumagalli.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Cappai, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Groppelli da un lato, Mallamo e Moretti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono alla Pro Patria di salire a quota 22 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Giana Erminio non si muove, rimanendo ferma a 30 punti.

Giana Erminio-Pro Patria 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 29′ Pitou(P); 57′ Vaghi(P); 85′ RIG. Fumagalli(G).

Assist: 57′ Stanzani(P).

GIANA ERMINIO (3-5-2) – Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta, Lamesta, Groppelli; Fumagalli, Fall. All.: Chiappella.

PRO PATRIA (3-4-2-1) – Rovida; Vaghi, Lombardoni, Moretti; Somma, Fietta, Mallamo, Ndrecka; Pitou, Stanzani; Castelli. All.: Colombo.

Arbitro: Cappai (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 18′ Mallamo(P); 47′ Moretti(P); 53′ Groppelli(G).

